Ambedkar Nagar News: आठ घंटे गुल रही तमसा मार्ग की बिजली, मरैला की मेन सप्लाई घंटे भर रही बाधित

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में भीषण गर्मी के बीच नगर के तमसा मार्ग पर बिजली व्यवस्था आठ घंटे ध्वस्त रही। 5000 जनसंख्या प्रभावित हुई और उपभोक्ताओं को पेयजल और व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अवर अभियंता ने ट्रांसफार्मर बदलवाया, जबकि कई अन्य गांवों में भी बिजली की कटौती जारी रही।

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। भीषण गर्मी में एक बार फिर नगर के तमसा मार्ग की बिजली व्यवस्था आठ घंटे ध्वस्त रही। रविवार की सुबह आई ट्रांसफार्मर में आई खराबी के चलते पांच हजार के आबादी की गुल रही बिजली देर शाम तक बहाल न किए जाने से लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। नगर के जुड़वा शहर शहजादपुर को आपूर्ति देने वाले मरैला उपकेन्द्र की मेन सप्लाई घंटो बाधित रहने के चलते शहजादपुर के कुछ आंशिक हिस्सों के साथ ग्रामीणांचल के दर्जन भर से अधिक गांवों की आपूर्ति बाधित रही और उपभोक्ताओं का आरोप है कि फोन करने के बाद भी जेई ने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। भीटी में दो दर्जन गांवों में दिन भर खराबी का हवाला देकर आपूर्ति ठप रहा।

बिजली आपूर्ति में बाधा 33 केवी मरैला उपकेन्द्र से डीआर वर्मा हास्पिटल, गौरा, पीरपुर, शहजादपुर एवं गौहन्ना को मिलाकर दो दर्जन से अधिक गांवों को मिलाकर दो लाख से अधिक की आबादी को बिजली आपूर्ति दिया जाता है जिसमें सर्वाधिक व्यवसायी उपभोक्ता नगर के शहजादपुर में हैं। लाखों रुपए का व्यवसाय मुख्यालय के जुड़वा शहर शहजादपुर से ही होता है इसलिए सर्वाधिक बिजली की आवश्यकता यहां के व्यवसायियों को रहती है। मरैला के मेन सप्लाई घंटों गुल रहने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करने के साथ ही दुकानदारों के व्यवसाय पर भी असर पड़ा। वहीं नगर के तमसा मार्ग पर रविवार को ट्रांसफार्मर में आई खराबी के चलते सुबह गुल हुई करीब पांच हजार आबादी की बिजली देर शाम तक बहाल न होने से उपभोक्ताओं को चिपचिपाती गर्मी में परेशानी का सामना तो करना ही पड़ा साथ ही में बिजली चालित यंत्रों के ठप हो जाने से लोगों को शुद्ध पेयजल बेहाल रहे। अवर अभियंता धवन पाल ने तमसा मार्ग पर खराब हुए ट्रांसफार्मर को बदलवाया। वहीं बेवाना उपकेन्द्र के जगदीशपुर मुश्लिम, भितरीडीह, कुढ़ा मोहम्मद गढ़, अहलादे, अहेथिया किशुनीपुर, विश्रामपुर एवं कुर्चा में शनिवार की रात में करीब पांच घंटे आपूर्ति में व्यवधान रहने से उपभोक्ता भीषण गर्मी में बेहाल रहे। किसानों को धान समेत अन्य फसलों की सिंचाई करने के लिए डीजल चालित यंत्रों से खेतों की सिंचाई करने के लिए विवश होना पड़ा।

दैनिक समस्या भीटी के सया, सेनपुर, काछासारी पट्टी, नसीरपुर, पतौना एवं kahi समेत दर्जन भर गांवों में दिन भर बिजली के लुकाछिपी का खेल चलता रहा और कर्मचारी खराबी का हवाला देते रहे। बैरमपुर बरवा उपकेन्द्र से जुड़े रामनगर, बनगांव, तमसा मार्ग, इन्द्रलोक कालोनी एवं नगर के अयोध्या मार्ग की बिजली इस कदर प्रभावित रही कि बीते 24 घंटे में ट्रिपिंग के साथ 14 घंटे भी आपूर्ति नहीं दिया जा सका। जाफरगंज उपकेन्द्र क्षेत्र के टिकरी, खजुरी, अवधना इस्माइलपुर, सैदपुर भितरी, अल्लीपुर कोड़रा की आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ न होने के चलते धान की रोपाई करने में जुटे कई किसान खेतों में पलेवा नहीं लगा सके। एक्सईएन विद्युत वितरण खंड अकबरपुर प्रेमचंद ने बताया कि सभी एसडीओ एवं अवर अभियंताओं को बिजली की खराबी को कम समय में ठीक कर आपूर्ति बहाल करने का सख्त निर्देश दिए गए हैं जिसका अनुपालन भी हो रहा है।

वीआईपी फीडर की कटाई पांच घंटे वीआईपी फीडर पर हुई ट्रीकटिंग: अम्बेडकरनगर। अकबरपुर बिजली घर से पोषित होने वाले वीआईपी फीडर पर रविवार को अनुरक्षण कार्य अवर अभियन्ता संजय कुमार यादव की अगुवाई में चला। सम्पर्क में आने वाले पेड़ों की टहनियों की कटाई-छटाई का कार्य किया गया किन्तु मौसम की खराबी के चलते कार्य पूर्ण नहीं हो सका। वहीं उपकेन्द्र परिसर में उगी हुई कटीली झाड़ियों को भी जेई ने मजदूर करके साफ कराया जिससे खराबी आने पर कर्मचारी बिना की हिचक यानि सर्पों से बेखौफ होकर कार्य कर सकें। जेई ने बताया कि बिजली आपूर्ति में बाधा बनने वाले पेड़ों की टहनियों व परिसर को एक दिन फिर कुछ समय के लिए आपूर्ति ठप करके कराया जाएगा।