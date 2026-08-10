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Ambedkar Nagar News: सड़कों की सेहत पर नहीं दिया जा रहा ध्यान, गड्ढों में हो रहीं तब्दील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में कई सड़कों की हालत बेहद खराब है। कबीरपुर से पहितीपुर जाने वाला मार्ग दयनीय हो चुका है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। गड्ढों के कारण कई हादसे हो चुके हैं और छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग सड़क की मरम्मत के लिए आवाज उठा चुके हैं।

Ambedkar Nagar News: सड़कों की सेहत पर नहीं दिया जा रहा ध्यान, गड्ढों में हो रहीं तब्दील

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कई सड़कें ऐसी हैं, जिनकी सेहत हद दर्जे तक खराब हो चुकी है। अकबरपुर तहसील क्षेत्र के कबीरपुर व कटेहरी पश्चिम से लखैचनपुर जाने वाले मार्ग की हालत यह अत्यंत दयनीय हो चुकी है। कबीरपुर से पहितीपुर जाने वाले मार्ग पर तो तमाम स्थान ऐसे हैं, जहां बड़े बड़े गड्ढे उत्पन्न हो गए हैं। मौजूदा समय में उसमें पानी भरा है। ऐसे में जब लोग इस मार्ग से होकर आते जाते हैं तो उन्हें तमाम तरह की मुश्किलें होती है। अकबरपुर तहसील क्षेत्र के कबीरपुर से पहितीपुर मुख्य मार्ग पर जाने वाले सड़क की हालत लंबे समय से दयनीय हो चुकी है। इस मार्ग का प्रयोग लोग बाईपास के तौर पर करते हैं। दरअसल बड़े व छोटे वाहन चालक कई बार इस मार्ग का प्रयोग इसलिए भी करते हैं, जिससे उन्हें शहर की भीड़भाड़ में न फंसना पड़े। इसके अलावा क्षेत्रीय लोग कबीरपुर होते हुए पहितीपुर मार्ग से महरुआ व सुल्तानपुर जनपद के लिए भी आवागमन करते हैं। लेकिन सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उस पर यात्रा करना किसी चुनौती से कम साबित नहीं हो रही है। जगह जगह उत्पन्न गड्ढे न सिर्फ सुचारु आवागमन में बाधक बन रहे, बल्कि कई बार हादसे भी हो चुके हैं। मौजूदा समय में गड्ढों में जलभराव होने से स्थिति और खराब हो चुकी है। इसी मार्ग से होकर छात्र छात्राएं स्कूल भी आते जाते हैं, जिससे उनकी भी परेशानी बढ़ी रहती है। कई बार कीचड़ के छीटे से बच्चों का ड्रेस भी गंदा हो जाता है। ऐसा नहीं कि इस सड़क की मरम्मत कराने के लिए स्थानीय लोगों ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय मनीष शुक्ला, राजेंद्र, अमित ने कहा कि सड़क की मरम्मत न होने से परेशान खासी बढ़ गई है। बारिश में तो इतनी मुश्किल हो रही है कि कई बार आवागमन करने के लिए सोचना पड़ता है。

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लखैचनपुर मार्ग की स्थिति

लखैचनपुर मार्ग भी पड़ा है बदहाल: कटेहरी पश्चिमी से लखैचनपुर जाने वाला मार्ग भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। जगह गिट्टियां उखड़ चुकी हैं तो गड्ढे भी परेशानी के सबब बन रहे हैं। इस मार्ग से सूरजूपुर समेत लगभग दो दर्जन गांव के लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। सामान्य दिनों में किसी तरह से लोग आवागमन करते लेते हैं, लेकिन बारिश के दौरान परेशानी खासी बढ़ जाती है। हिचकोले खाते हुए लोगों को आवागमन करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की मरम्मत के लिए कई बार मांग की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। आने वाले दिनों में यदि मार्ग की मरम्मत नहीं होती है तो परेशानी काफी बढ़ जाएगी। सहायक अभियंता प्रांतीय खंड अजय जायसवाल ने बताया कि जो भी जर्जर सड़कें थीं, उसका मरम्मत के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही कार्य कराया जाएगा।

संबंधित प्रश्न

अकबरपुर क्षेत्र में सड़कों की हालत क्यों खराब है?
अकबरपुर क्षेत्र में सड़कों की हालत खराब है क्योंकि कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं और जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है।
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