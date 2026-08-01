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Ambedkar Nagar News: तांत्रिक हत्याकांड में 13 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: सैदापुर के बड़ेपुर गांव में 65 वर्षीय तांत्रिक राधेश्याम प्रजापति की हत्या को 13 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंच सकी है। उनके पौत्र ने लहूलुहान हालत में राधेश्याम को पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी से मृत्यु की पुष्टि हुई, और पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की है।

Ambedkar Nagar News: तांत्रिक हत्याकांड में 13 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ

Ambedkar Nagar News: सैदापुर, संवाददाता। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के बड़ेपुर गांव के मजरे मुस्काबाद में ट्यूबवेल पर सो रहे तांत्रिक राधेश्याम प्रजापति (65) की हत्या के 13 दिन बाद भी पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंच सकी है। मामले का खुलासा न होने से ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। राधेश्याम प्रजापति गांव से करीब स्थित अपने ट्यूबवेल पर रहते थे। वह कुम्हारी के साथ तांत्रिक क्रियाएं और झाड़-फूंक का काम भी करते थे। बीते 18 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे उनका पौत्र संजय खाना लेकर पहुंचा तो राधेश्याम बिस्तर पर लहूलुहान हालत में पड़े मिले थे। सिर पर गंभीर चोट के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

मृतक राधेश्याम के पुत्र जयप्रकाश की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी से मृत्यु की पुष्टि हुई। जांच के दौरान पुलिस, एसओजी और फॉरेंसिक टीम ने कुछ अहम सुराग मिलने का दावा किया था, लेकिन अब तक घटना का खुलासा नहीं हो सका है। थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और जल्द ही हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा।

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