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Ambedkar Nagar News: महिला से मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: भीटी। दुल्लापुर करौधी गांव में 30 जुलाई को महिला कुसुम वर्मा और उसके बच्चों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि रवि वर्मा ने घर में घुसकर गाली दी और डंडे से पिटाई की। पति के पंजाब में रहने का फायदा उठाकर आरोपी अक्सर विवाद करता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

Ambedkar Nagar News: महिला से मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज

Ambedkar Nagar News: भीटी। स्थानीय थाना क्षेत्र के दुल्लापुर करौधी गांव में घर में घुसकर महिला और उसके बच्चों के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुसुम वर्मा पत्नी राम अवतार वर्मा का आरोप है कि बीते माह 30 जुलाई की रात को गांव के ही रवि वर्मा पुत्र राम सवार वर्मा घर में घुसकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर महिला की डंडे से पिटाई कर दी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। महिला के पति पंजाब में रहते हैं जिसका फायदा उठाकर आरोपी अक्सर विवाद करता है।

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