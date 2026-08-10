Ambedkar Nagar News: जलालपुर कस्बे में प्रस्तावित पुलिस चौकी का जल्द होगा निर्माण
Ambedkar Nagar News: जलालपुर में प्रस्तावित पुलिस चौकी के निर्माण की वर्षों पुरानी मांग अब साकार होती दिखाई दे रही है। लोक निर्माण विभाग ने जलालपुर-बसखारी मार्ग पर पुलिस चौकी के निर्माण के लिए अनुमति जारी कर दी है। नगर पालिका परिषद अब निर्माण प्रक्रिया में जुट गई है। स्थानीय नागरिकों और व्यापारिक संगठनों ने लंबे समय से इस मांग को उठाया था।
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर,संवाददाता। नगर जलालपुर में प्रस्तावित पुलिस चौकी के निर्माण की वर्षों पुरानी मांग अब साकार होती दिखाई दे रही है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने जलालपुर-बसखारी मार्ग पर बड़े पुल के समीप पुलिस चौकी निर्माण के लिए सशर्त अनुमति जारी कर दी है। अनुमति मिलने के बाद अब नगर पालिका परिषद निर्माण की अगली प्रक्रिया में जुट गई है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि पीडब्ल्यूडी से अनुमति प्राप्त होने के बाद भूमि का सीमांकन कराया जाएगा। इसके बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
निर्माण के दिशा-निर्देश
पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता अश्वनी कुमार ने बताया कि सड़क की सुरक्षा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण स्थल पर सड़क की ओर तीन से पांच मीटर भूमि खाली रखना अनिवार्य होगा। विभाग ने इस संबंध में नगर पालिका को विस्तृत दिशा-निर्देश भी उपलब्ध करा दिए हैं।
भविष्य के लिए शर्तें
अनुमति में यह शर्त भी जोड़ी गई है कि यदि भविष्य में सड़क चौड़ीकरण की योजना लागू होती है और पुलिस चौकी उसमें बाधा बनती है, तो उसे नगर पालिका परिषद अपने खर्च पर हटाएगी।
स्थानीय मांग और सुरक्षा
जलालपुर में पुलिस चौकी की स्थापना की मांग लंबे समय से स्थानीय नागरिकों और व्यापारिक संगठनों द्वारा की जा रही थी। स्वर्णकार संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री शत्रुघ्न सोनी ने जिलाधिकारी के समक्ष यह मांग उठाई थी। पूर्व नगर अध्यक्ष देवेश कुमार मिश्रा ने भी प्रशासनिक बैठकों में इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस चौकी बनने से नगर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण होगा और आम लोगों के साथ व्यापारियों को भी राहत मिलेगी।
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