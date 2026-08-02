Ambedkar Nagar News: सोने की चेन लूटने का पुलिस ने नहीं दर्ज किया केस
Ambedkar Nagar News: बाहोरापुर में एक महिला से सोने की लॉकेट छीने जाने की घटना में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। महिला के बेटे ने आरोप लगाया कि टांडा कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। घटना को संदिग्ध बताते हुए पुलिस जांच कर रही है। पीड़ित महिला न्याय की उम्मीद में कोतवाली की दौड़ लगा रही है।
Ambedkar Nagar News: विद्युतनगर, संवाददाता। बहोरापुर की महिला के गले से सोने की लॉकेट छीन लेने के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। नामजद तहरीर देने के बाद भी टांडा कोतवाली पुलिस केस नहीं दर्ज कर रही है। पीड़ित महिला न्याय के लिए कोतवाली की दौड़ लगा रही है। पुलिस घटना को संदिग्ध बताकर केस दर्ज करने से कन्नी काट रहा है। बहोरापुर के चतुर्भान पुत्र देवी प्रसाद उपाध्याय का आरोप है कि बीते 29 जुलाई की रात लगभग दो बजे उसकी मां श्याम दुलारी घर की दलान में सो रही थी। गांव का एक व्यक्ति आकर उसके पास बैठ गया। चतुर्भान की माने जब उसे उसके निकट आने का कारण पूछा तो वह व्यक्ति मां के गले में पहने हुए सोने के लॉकेट को लेकर भाग गया।
पीड़ित की मां ने उसका पीछा भी किया किंतु वह मिला नहीं। तब डायल 112 पर कॉल किया। मौके पर डायल 112 पुलिस ने पहुंचकर पीड़ित पक्ष से जानकारी लेने के बाद आरोपी के घर दबिश दिया । किंतु आरोपी अपने घर पर नहीं मिला। चतुर्भान का आरोप है कुछ दिन पूर्व भी आरोपी ने इसी तरह की घटना किया था। बताया कि घटना की जानकारी कोतवाली टांडा पुलिस को देने के साथ-साथ पोर्टल पर दी गई है किंतु अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। उक्त के संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टांडा दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि मामला प्रथम दृश्य संदिग्ध है। आरोपी तथा शिकायतकर्ता एक दूसरे के पड़ोसी हैं और एक दूसरे में जमीनी विवाद भी चल रहा है। फिर भी पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
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