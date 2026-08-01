Ambedkar Nagar News: वारंटी गिरफ्तार
Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर में टांडा कोतवाली पुलिस ने फरार वारंटी आरिफ को गिरफ्तार किया है। कोतवाल दीपक सिंह रघुवंशी के अनुसार, उपनिरीक्षक राम प्रकाश सिंह और सिपाही राहुल सरोज ने उसे उसके घर से पकड़ा। आरिफ के खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी था।
Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर। टांडा कोतवाली पुलिस ने फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया है। कोतवाल दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि उपनिरीक्षक राम प्रकाश सिंह व सिपाही राहुल सरोज ने मोहल्ला सकरावल पश्चिम निवासी आरिफ पुत्र मोहम्मद इकराम को उसके घर से दबोचा है। आरिफ के खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी हुआ था।
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