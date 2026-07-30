Ambedkar Nagar News: स्कूल जाती छात्राओं पर फब्तियां कसने वाला मनचला गिरफ्तार, मिशन शक्ति टीम की त्वरित कार्रवाई

Ambedkar Nagar News: बलरामपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत हरैया थाना पुलिस ने एक मनचले को गिरफ्तार किया है, जो छात्राओं पर अश्लील टिप्पणियां करता था। आरोपी लंबे समय से स्कूल के पास लड़कियों को परेशान कर रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की और उसे न्यायालय में पेश किया।

Ambedkar Nagar News: बलरामपुर, संवाददाता। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत हरैया थाना पुलिस और एंटी रोमियो टीम ने स्कूल आने-जाने वाली छात्राओं पर अश्लील फब्तियां कसने और भद्दे इशारे करने वाले एक मनचले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से सतघरवा मोड़ के आसपास छात्राओं और महिलाओं को परेशान कर रहा था, जिससे स्थानीय लोगों में भी नाराजगी बढ़ रही थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस के अनुसार 29 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना हरैया क्षेत्र के सतघरवा मोड़ के पास एक युवक स्कूल आने-जाने वाली छात्राओं पर अश्लील टिप्पणियां कर रहा है और भद्दे इशारे कर उन्हें परेशान कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए उपनिरीक्षक विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीम तत्काल मौके पर पहुंची。

गिरफ्तारी की प्रक्रिया पुलिस टीम ने सादे कपड़ों में क्षेत्र की निगरानी की। कुछ देर बाद टीम ने देखा कि एक युवक वहां से गुजर रही स्कूली छात्राओं को देखकर अश्लील गाने गा रहा था और अभद्र इशारे कर रहा था। छात्राएं असहज होकर वहां से निकलने का प्रयास कर रही थीं। स्थिति की पुष्टि होते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया।

आरोपी की पहचान पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दिनेश यादव पुत्र श्याम लाल, निवासी ग्राम गुग्गौली कला, थाना हरैया, जिला बलरामपुर बताया। उसकी उम्र करीब 22 वर्ष है। हिरासत में लेने के दौरान आरोपी अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगने लगा, लेकिन छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की।

पुलिस की अपील पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया मानवाधिकार आयोग एवं माननीय न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए संपन्न कराई गई। आरोपी के परिजनों को भी गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई है। इसके बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। हरैया पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी भी स्थान पर महिलाओं या छात्राओं के साथ छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार अथवा फब्तियां कसने जैसी घटनाएं सामने आएं तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। ऐसी शिकायतों पर मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी, ताकि महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके。