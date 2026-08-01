Ambedkar Nagar News: अश्लीलता करते शोहदा गिरफ्तार
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर में मालीपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन मजनू के तहत सार्वजनिक स्थान पर युवतियों पर फब्तियां कसने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। उपनिरीक्षक वर्षा यादव और उनकी टीम ने खजुरी बाजार के पास कार्रवाई की, जिसमें राकेश कुमार को अरेस्ट किया गया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर। मालीपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन मजनू एवं एंटी रोमियो अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर युवतियों और महिलाओं पर फब्तियां कसने तथा अश्लील गाने गाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। उपनिरीक्षक वर्षा यादव अपनी टीम के साथ खजुरी बाजार स्थित रामअवतार इंटर कॉलेज के पास मौजूद थीं। पुलिस टीम ने राकेश कुमार पुत्र राम सहाय निवासी उस्मापुर कोतवाली जलालपुर को युवतियों और महिलाओं से अश्लीलता के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष शशांक कुमार शुक्ल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है।
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