Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ambedkar Nagar News: अश्लीलता करते शोहदा गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Follow us on Google News
share

Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर में मालीपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन मजनू के तहत सार्वजनिक स्थान पर युवतियों पर फब्तियां कसने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। उपनिरीक्षक वर्षा यादव और उनकी टीम ने खजुरी बाजार के पास कार्रवाई की, जिसमें राकेश कुमार को अरेस्ट किया गया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

Ambedkar Nagar News: अश्लीलता करते शोहदा गिरफ्तार

Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर। मालीपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन मजनू एवं एंटी रोमियो अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर युवतियों और महिलाओं पर फब्तियां कसने तथा अश्लील गाने गाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। उपनिरीक्षक वर्षा यादव अपनी टीम के साथ खजुरी बाजार स्थित रामअवतार इंटर कॉलेज के पास मौजूद थीं। पुलिस टीम ने राकेश कुमार पुत्र राम सहाय निवासी उस्मापुर कोतवाली जलालपुर को युवतियों और महिलाओं से अश्लीलता के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष शशांक कुमार शुक्ल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है।

ये भी पढ़ें:महिलाओं पर फब्तियां कसने वाला मनचला गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:महिलाओं और युवतियों पर फब्तियां कसने का आरोप, युवक गिरफ्तार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ambedkar Nagar News Ambedkar Nagar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।