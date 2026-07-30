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Ambedkar Nagar News: बालिका के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: टांडा कोतवाली क्षेत्र से नाबालिग बालिका के अपहरण के आरोपी आदित्य चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बालिका 21 जून को गायब हुई थी और दो दिन पहले ही उसे बरामद किया गया। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

Ambedkar Nagar News: बालिका के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार

Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर, संवाददाता। टांडा कोतवाली क्षेत्र से करीब एक माह पूर्व नाबालिग बालिका के अपहरण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का चालान कर दिया गया है। पुलिस ने बालिका को दो दिन पूर्व ही बरामद किया था। बालिका बीते 21 जून को गायब हो गई थी। परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। मुखबिर की सूचना पर बीते सोमवार को उपनिरीक्षक पंकज कुमार ने बालिका को बरामद कर लिया था। अपहृता ने पूछताछ में बताया कि उसे आदित्य चौहान पुत्र अनिरुद्ध चौहान निवासी ग्राम इटहुआ सुंदरपुर थाना जहांगीरगंज उसके घर से बहला फुसलाकर अपहृत कर ले गया था।

पुलिस बरामद बालिका का मेडिकल व मजिस्ट्रेटी बयान करा रही है। कोतवाल दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि बुधवार को आरोपी आदित्य चौहान को त्रिमुहानी तिराहे के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

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