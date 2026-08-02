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Ambedkar Nagar News: कूड़े से छह कुंतल प्लास्टिक एकत्र किया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर जनपद में सभी विकास खंडों में प्लास्टिक संग्रहण अभियान चलाया गया। ग्राम पंचायतों में विभिन्न स्थानों से 60 किलोग्राम से लेकर 1.10 कुंतल तक प्लास्टिक एकत्रित किया गया। इस अभियान का संचालन प्रत्येक शनिवार को किया जाएगा, जिसमें सहायक विकास अधिकारी और सफाई कर्मियों ने हिस्सा लिया। एकत्रित प्लास्टिक का उचित निस्तारण किया जाएगा।

कूड़े से छह कुंतल प्लास्टिक एकत्र किया गया
कूड़े से छह कुंतल प्लास्टिक एकत्र किया गया

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। जनपद के सभी विकास खंडों में प्लास्टिक एकत्रीकरण का अभियान चलाया गया। बसखारी विकास खण्ड के ग्राम पंचायत हंसवर, रामडीह सराय में कुल 60 किलोग्राम प्लास्टिक एकत्रित किया गया। भीटी ब्लॉक के सेहरा जलालपुर में 50 किलो ग्राम, भियांव ब्लॉक के नेवादा, अंबरपुर में 1 कुंतल, कटेहरी ब्लॉक के अन्नावा व मंशापुर में 1 कुंतल, जलालपुर ब्लॉक के खजुरी में 1.10 कुंतल, टांडा ब्लॉक के सदरपुर, चिन्तौरा, रसूलपुर मुबारक पुर, सलेमपुर में 1 कुंतल, रामनगर ब्लॉक के मुख्यालय पर 80 किलोग्राम, जहांगीरगंज के पदमपुर, देवरिया में 60 किलो ग्राम, अकबरपुर ब्लॉक के सिकन्दरपुर में 1.10 कुंतल प्लास्टिक एकत्रित किया गया।

इस अभियान में समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी उपेन्द्र कुमार पाण्डेय के निर्देश के क्रम में प्रत्येक शनिवार को इस तरह अभियान चला कर प्रत्येक कलस्टर की मार्केट वाली ग्राम पंचायत में प्लास्टिक एकत्रित किया जा रहा है। इसमें सम्बन्धित सचिव व सफाई कर्मी द्वारा प्रतिभाग किया गया। एकत्रित प्लास्टिक को संबंधित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट पर पहुंचा कर उसका उचित निस्तारण कराया जाएगा।

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