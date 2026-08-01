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Ambedkar Nagar News: जायरीनों से भरी टैंपो अनियंत्रित होकर पलटी, एक दर्जन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में इंदईपुर थाना क्षेत्र के भगाही के पास एक टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। टेंपो में क्षमता से अधिक जायरीन थे। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुँचाया और टेंपो को अपने कब्जे में ले लिया।

जायरीनों से भरी टैंपो अनियंत्रित होकर पलटी, एक दर्जन घायल
जायरीनों से भरी टैंपो अनियंत्रित होकर पलटी, एक दर्जन घायल

Ambedkar Nagar News: इंदईपुर,अम्बेडकरनगर, संवाददाता। अम्बेडकरनगर में इंदईपुर थाना क्षेत्र के भगाही के पास शनिवार को क्षमता से अधिक जायरीनों से भरी टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गयी। टेंपो पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गयी। टेंपो पलटने से 11 जायरीन घायल हो गये जबकि तीन लोग सकुशल बच गये। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को सीएचसी बसखारी पहुंचाया। जहां से दो लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने टेंपो को अभिरक्षा में ले लिया है। जबकि चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। झारखंड के पलामू जनपद अंतर्गत निवासीगण समरीन खातून(28) पत्नी शोएब अख्तर, साजिदा खातून (30) पत्नी अली इमरान, गुलनाज खातून (11), शहनाज खातून(13) पुत्री अशरफ,शहजाद बीबी (27) पत्नी अशरफ अली, अजमेरी बीवी(60) पत्नी शाहिद, फरजाना बीवी(28) पत्नी सेराज, अली मोहम्मद मियां (65), शहरुन बीवी (62) , राजा (27) पुत्र अली मोहम्मद, नजमा बीवी (23) पत्नी राजासहित अन्य लोग बसखारी के दरगाह में जियारत करने के लिए आ रहे थे।

दुर्घटनाओं का कारण

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस दुर्घटना में कितने लोग घायल हुए?
दुर्घटना में 11 लोग घायल हुए।
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