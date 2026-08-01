Ambedkar Nagar News: मांगों के समर्थन में संविदा कर्मियों ने विद्युत उपकेन्द्र पर दिया धरना
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर में विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों का धरना जारी है। कर्मचारियों ने सरकार से लंबित मांगों को पूरा करने की माँग की है। पिछले दो वर्षों में 25,000 संविदा कर्मियों की छंटनी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। माहौल में कर्मचारियों की बहाली की मांग तेज हो रही है।
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर, संवाददाता। विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों का जलालपुर विद्युत उपकेंद्र पर दो दिवसीय धरना शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने सरकार और विभागीय प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग उठाई। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते कार्यभार के बावजूद पिछले दो वर्षों में प्रदेशभर में करीब 25 हजार संविदा कर्मियों की छंटनी की गई है। वर्ष 2023 की हड़ताल के दौरान कार्य करने के बावजूद हटाए गए कर्मचारियों को ऊर्जा मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों ने बहाली का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
महासंघ ने मांग की कि बिजली विभाग के सभी आउटसोर्स कर्मियों को आउटसोर्स निगम के दायरे में लाया जाए तथा संविदा कर्मियों की छंटनी पर तत्काल रोक लगाकर हटाए गए कर्मचारियों को शीघ्र बहाल किया जाए। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।