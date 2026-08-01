Ambedkar Nagar News: नगर में बनेगा एक और ओवर ब्रिज
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जौहरडीह में एक नया ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। रेलवे ने अकबरपुर रेलवे स्टेशन के पास सर्वे किया है। प्रस्तावित ओवर ब्रिज की लंबाई 800 मीटर होगी। इसके साथ ही, रपटा पुल का उच्चीकरण भी किया जाएगा।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। शहर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी। परिवहन सुगम होगा। इसके लिए जौहरडीह में एक और ओवर ब्रिज बनेगा। हाल ही में रेलवे की ओर से अकबरपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर के जौहरडीह रेलवे फाटक के पास सर्वे किया गया। सर्वे के ओवर ब्रिज की लंबाई दोनों तरफ 800 मीटर होगी। सर्वे रिपोर्ट आख्या और ओवर ब्रिज निर्माण का प्रस्ताव कार्यदाई संस्था को भेजा गया है। इससे आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें रेलवे क्रासिंग के उत्तर तरह के मकान मालिकों से सहमति पत्र लेना भी शामिल है। दरअसल लोक निर्माण विभाग की सड़क की चौड़ाई है।
इससे पिलर वाले ओवर ब्रिज के लिए मकान मालिकों की सहमति आवश्यक है। जौहरडीह रेलवे फाटक से शहजादपुर की तरफ तमसा नदी पर बने रपटा पुल का भी उच्चीकरण होगा। रपटा की जगह सेतु निगम से नया पुल बनाया जाएगा।
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