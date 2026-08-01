Ambedkar Nagar News: नगर में बनेगा एक और ओवर ब्रिज, जाम से मिलेगी राहत
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकर नगर में एक नया ओवर ब्रिज बनने जा रहा है, जो शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। रेलवे ने हाल ही में आयोजन का सर्वेक्षण किया है। ओवर ब्रिज की लंबाई 800 मीटर होगी। इससे जाम से राहत मिलेगी, पर जौहरडीह के निवासी चिंतित हैं क्योंकि उनके मकान नीचे हो जाएंगे।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। शहर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी। परिवहन सुगम होगा। इसके लिए जौहरडीह में एक और ओवर ब्रिज बनेगा। हाल ही में रेलवे की ओर से अकबरपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर के जौहरडीह रेलवे फाटक के पास सर्वे किया गया। सर्वे के ओवर ब्रिज की लंबाई दोनों तरफ 800 मीटर होगी। सर्वे रिपोर्ट आख्या और ओवर ब्रिज निर्माण का प्रस्ताव कार्यदाई संस्था को भेजा गया है। इससे आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें रेलवे क्रासिंग के उत्तर तरह के मकान मालिकों से सहमति पत्र लेना भी शामिल है। दरअसल लोक निर्माण विभाग की सड़क की चौड़ाई है। इससे पिलर वाले ओवर ब्रिज के लिए मकान मालिकों की सहमति आवश्यक है।
रपटा पुल का उच्चीकरणजौहरडीह रेलवे फाटक से शहजादपुर की तरफ तमसा नदी पर बने रपटा पुल का भी उच्चीकरण होगा। रपटा की जगह सेतु निगम से नया पुल बनाया जाएगा।
कोई खुश तो कोई है दुखी: ओवर ब्रिज बनाने के लिए हुए सर्वे से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। खुशी 24 घंटे सुगम आवागमन हो पाने और जाम से निजात मिलने से है। सबसे अधिक शहजादपुर वाले खुश हैं। कारण जौहरडीह के रास्ते को सिविल इलाके का सीधा जुड़ाव हो जाएगा। वहीं गमजदा जौहरडीह के लोग हैं। ओवर ब्रिज से मकान नीचे हो जाएगा।
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