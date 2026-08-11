Ambedkar Nagar News: टीबी मुक्त भारत और नशा छोड़ो अभियान को लेकर एनसीसी कैडेट्स ने निकाली रैली

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, 65 यूपी बटालियन एनसीसी की 6 कम्पनी द्वारा ‘टीबी मुक्त भारत’ एवं ‘नशा छोड़ो’ अभियान के तहत जनजागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व एनसीसी एएनओ लेफ्टिनेंट डॉ. विवेक कुमार तिवारी ने किया। रैली में टीबी उन्मूलन और नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया।

टीबी मुक्त भारत और नशा छोड़ो अभियान को लेकर एनसीसी कैडेट्स ने निकाली रैली

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर,संवाददाता। 65 यूपी बटालियन एनसीसी की 6 कम्पनी, बी.एन.के.बी. पी.जी. कॉलेज अकबरपुर द्वारा मंगलवार को ‘टीबी मुक्त भारत’ एवं ‘नशा छोड़ो’ अभियान के तहत जनजागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व एनसीसी एएनओ लेफ्टिनेंट डॉ. विवेक कुमार तिवारी ने किया। रैली का शुभारंभ महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. सिद्धार्थ पांडेय ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान उन्होंने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा टीबी मुक्त भारत अभियान देश को क्षय रोग से मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कैडेट्स से ‘निक्षय मित्र’ बनकर समाज में जागरूकता फैलाने और जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश सेवा करने का आह्वान किया।

एनसीसी कैडेट्स की भूमिका एएनओ लेफ्टिनेंट डॉ. विवेक कुमार तिवारी ने कहा कि युवा शक्ति समाज में जागरूकता फैलाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। एनसीसी कैडेट्स टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के साथ-साथ लोगों को नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में 6 कम्पनी के कैडेट्स नुक्कड़ नाटक, पोस्टर-वाल राइटिंग, सोशल मीडिया अभियान समेत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से टीबी को लेकर फैली गलत धारणाओं और सामाजिक कलंक को दूर करने का प्रयास करेंगे।

टीबी मुक्त भारत ऐप और अन्य गतिविधियां इसके साथ ही ‘टीबी मुक्त भारत ऐप’ और ‘खुशी चैटबॉट’ के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। कैडेट्स टीबी रोगियों को पोषण बास्केट वितरित करने तथा आयुष्मान आरोग्य शिविरों में पूर्ण यूनिफॉर्म में सहयोग भी करेंगे। रैली के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने लोगों को टीबी के लक्षणों, बचाव और उपचार के प्रति जागरूक किया तथा नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज का संदेश दिया।