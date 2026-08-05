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Ambedkar Nagar News: नेचुरल हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में बिंदेश्वरी पीजी कॉलेज के निकट नेचुरल हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन हुआ। सेंटर में एक्यूप्रेशर क्रिया से विभिन्न रोगों का इलाज किया जाएगा। उद्घाटन के समय दो सौ से अधिक व्यक्तियों का प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज हुआ। बीमारियों में गठिया, शुगर, मोटापा और हृदय रोग शामिल हैं।

Ambedkar Nagar News: नेचुरल हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। बिंदेश्वरी पीजी कॉलेज गोहन्ना के पास नेचुरल हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ। सेंटर में एक्यूप्रेशर क्रिया से रोगों का इलाज होगा। इस मौके पर दो सौ से अधिक लोगों का प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से इलाज हुआ। अनियमित खान पान से बीमारियां होती हैं। इनमें गठिया, शुगर सर्वाइकल, मोटापा, थायराइड, पार्किंसन, हृदय रोग प्रमुख है। इन बीमारियों का इलाज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की डिवाइस से बिना दवा के एक्सरसाइज के माध्यम से सेंटर पर किया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर डॉ विजयपाल, डॉ अरुण मिश्रा, डॉ देवेंद्र सिंह, राजेंद्र पाल, चमेला पाल, सुरेंद्र प्रसाद पाल उपस्थित रहे।

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