Ambedkar Nagar News: अतिक्रमण हटा नहीं, जेई के फर्जी हस्ताक्षर से लगा दी गलत आख्या

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। मुख्यालय नगर अकबरपुर की नगर पालिका के एक कर्मचारी का अजब गजब मामला प्रकाश में आया है। अनिल मिश्र नाम के पालिका कर्मी ने अतिक्रमण के मामले में गलत रिपोर्ट लगा दी है। गलत रिपोर्ट पर जेई का फर्जी हस्ताक्षर भी कर दिया है। मामले का खुलासा होने पर ईओ ने कर्मी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की कर दी है। मामला नगर के मिर्जापुर वार्ड के मोहल्ला रतनपुर का है। रतनपुर में मुख्य मार्ग से मोहल्ले में गई सड़क पर अतिक्रमण कर की शिकायत अधिवक्ता शेष मणि दुबे ने की थी। ईओ की ओर अनिल मिश्र को आईजीआरएस की शिकायत की जांच सौंपी गई थी।

अतिक्रमण प्रभारी अनिल मिश्र ने रास्ता चालू होने कि रिपोर्ट लगा थी। खास बात है कि जेई शैलेन्द्र सिंह का हस्ताक्षर भी फर्जी कर दिया। जब जेई शैलेन्द्र सिंह ने खुद हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया, तब अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अकबरपुर राजमणि वर्मा ने पालिका कर्मी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब पालिका कर्मी के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।रिपोर्ट में बता दी 30 साल पुरानी दिवाल : अकबरपुर के मिर्जापुर वार्ड में गाटा संख्या 1025 व 1015 में आने वाले रास्ते पर कौशलेंद्र द्विवेदी द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। पहले यहां तीन कड़ी नाली थी। और नाली के अंदर ही कौशलेंद्र द्विवेदी ने निर्माण करवाया गया था। 2002 में मिर्जापुर ग्राम पंचायत थी, तब मिट्टी का रास्ता बना था। नगर पालिका के शामिल शामिल होने पर 2015 में खडंजे का रास्ता बन गया था। वहीं अब रास्ता आरसीसी रोड में बदल रहा है तब अतिक्रमण धारक अपनी दीवाल व गेट को हटा नही रहा है। जब मामले की शिकायत हुई तो अतिक्रमण प्रभारी ने पद का दुरुपयोग करते हुए गलत रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में दीवाल को 30 साल पुराना बता दिया है। जबकि मकान सीधा बना था। बाद में तीन फुट का दीवाल बढ़ा कर बनाया गया है। लोगों की माने तो उस समय उन्होंने कहा था कि जब रास्ता बनेगा तब दीवाल सीधा कर देंगे। जिससे अब इंकार कर रहे हैं। इससे आरसीसी रोड का निर्माण बाधित है। गौर तलब है कि मिर्जापुर गांव वर्ष 2011 में नगर में शामिल हुआ था।