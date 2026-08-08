Ambedkar Nagar News: तहसील के न्यायालयों का बदला लुक, एसी और नए फर्नीचर से सजे कक्ष

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर के टांडा तहसील में राजस्व न्याय व्यवस्था को बेहतर और सुविधाजनक बनाने की कवायद तेज हो गई है।

तहसील के न्यायालयों का बदला लुक, एसी और नए फर्नीचर से सजे कक्ष

Ambedkar Nagar News: टांडा, अम्बेडकरनगर, संवाददाता। टांडा तहसील में राजस्व न्याय व्यवस्था को बेहतर और सुविधाजनक बनाने की कवायद तेज हो गई है। तहसील के न्यायालयों और कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसी क्रम में अब लगभग सभी प्रमुख न्यायालयों में एयर कंडीशनर लगाए जाने के साथ नए फर्नीचर और पत्रावलियों के रखरखाव के लिए नई अलमारियां उपलब्ध कराई गई हैं। इससे जहां कर्मचारियों को काम करने में सहूलियत होगी, वहीं न्यायालय में आने वाले फरियादियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। तहसील परिसर में पहले चरण में आरके कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय और राजस्व संग्रह कार्यालय में एयर कंडीशनर लगाए गए थे। इसके अलावा कंप्यूटर कक्ष, उपजिलाधिकारी कक्ष, तहसीलदार कक्ष, नाजिर कार्यालय और राजस्व निरीक्षक विश्राम कक्ष पहले से ही वातानुकूलित थे。

नई सुविधाओं की उपलब्धता अब सुविधाओं का विस्तार करते हुए उपजिलाधिकारी न्यायालय, उपजिलाधिकारी (न्यायिक) न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय, तहसीलदार (न्यायिक) कार्यालय और नायब तहसीलदार न्यायालय में भी एयर कंडीशनर स्थापित कर दिए गए हैं। इससे गर्मी के मौसम में न्यायिक एवं राजस्व कार्यों के निस्तारण में कर्मचारियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। न्यायालयों में पत्रावलियों और अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव के लिए नई अलमारियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में मेज-कुर्सियां लगाई गई हैं। इससे पत्रावलियों को सुरक्षित रखने के साथ ही कार्यालयों में कामकाज को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

सौर ऊर्जा प्लांट के लाभ तहसील परिसर में पहले से स्थापित सौर ऊर्जा प्लांट से विद्युत व्यवस्था भी पहले की तुलना में मजबूत हुई है। ऐसे में वातानुकूलित कक्षों के संचालन में भी सुविधा मिलने लगी है। तहसीलदार गरिमा भार्गव ने बताया कि जरूरत के अनुसार अन्य कक्षों में भी एयर कंडीशनर लगाए जाएंगे। पुराने एयर कंडीशनरों में तकनीकी खराबी है तो उन्हें भी जल्द दुरुस्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था हो गई है, जिससे पत्रावलियों के रखरखाव और कार्यालयीन कार्यों में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।