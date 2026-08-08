Ambedkar Nagar News: मिशन शक्ति टीम ने पति-पत्नी के विवाद को सुलझाया, काउंसलिंग के जरिए दोनों को कराई सहमति
Ambedkar Nagar News: भीटी (अंबेडकर नगर) में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस टीम ने पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद को सफलतापूर्वक सुलझाया। दोनो पक्षों में आपसी समझदारी बढ़ाकर विवाद को शांति से निपटाया गया। दोनों के बीच पुनः प्रेम और विश्वास की बहाली हुई। महिला कांस्टेबल की उपस्थिति ने कुसुम को अपनी बातें कहने का साहस दिया।
Ambedkar Nagar News: भीटी (अंबेडकर नगर), संवाददाता। अंबेडकर नगर जिले की भीटी तहसील में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस टीम ने एक सफल मध्यस्थता की। थाना महरुआ में मिशन शक्ति केंद्र पर नियुक्त महिला हेल्प डेस्क की पुलिस टीम ने पति-पत्नी के बीच चल रहे दीर्घकालीन विवाद को काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाया। दोनों पक्षों में आपसी समझदारी बढ़ाकर विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया गया। विवाद की पृष्ठभूमि: थाना महरुआ क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी कुसुम (पत्नी नीरज कुमार) और उनके पति नीरज कुमार के बीच कई दिनों से आपसी विवाद और मतभेद चल रहे थे। परिवार में तनाव की स्थिति गंभीर हो गई थी। स्थिति से परेशान होकर कुसुम ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर समस्या के समाधान की मांग की।
पुलिस की कार्रवाई:
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) और क्षेत्राधिकारी भीटी के निर्देशन में थाना प्रभारी दौमित्र सेन रावत की देखरेख में मिशन शक्ति अभियान के तहत काम कर रही पुलिस टीम ने दोनों पक्षों की व्यक्तिगत काउंसलिंग की। टीम ने धैर्यपूर्वक दोनों की बातें सुनीं और उनके बीच आपसी समझदारी बढ़ाने का प्रयास किया।
सफल समाधान:
पुलिस टीम की कुशल मध्यस्थता के बाद पति-पत्नी के बीच की दूरी कम हुई और दोनों पक्षों में आपसी सहमति बनी। विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटा दिया गया। परिवार में पुनः प्रेम और विश्वास की बहाली हुई। इस सफल मध्यस्थता में हेड कांस्टेबल बृजेश सिंह और महिला कांस्टेबल पूजा पांडेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महिला कांस्टेबल की उपस्थिति से कुसुम को अपनी बातें खुलकर कहने का साहस मिला, जिससे समस्या को बेहतर तरीके से समझा जा सका।
सामान्य प्रश्न
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