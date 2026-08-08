Ambedkar Nagar News: मिशन शक्ति टीम ने पति-पत्नी के विवाद को सुलझाया, काउंसलिंग के जरिए दोनों को कराई सहमति

Ambedkar Nagar News: भीटी (अंबेडकर नगर), संवाददाता। अंबेडकर नगर जिले की भीटी तहसील में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस टीम ने एक सफल मध्यस्थता की। थाना महरुआ में मिशन शक्ति केंद्र पर नियुक्त महिला हेल्प डेस्क की पुलिस टीम ने पति-पत्नी के बीच चल रहे दीर्घकालीन विवाद को काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाया। दोनों पक्षों में आपसी समझदारी बढ़ाकर विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया गया। विवाद की पृष्ठभूमि: थाना महरुआ क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी कुसुम (पत्नी नीरज कुमार) और उनके पति नीरज कुमार के बीच कई दिनों से आपसी विवाद और मतभेद चल रहे थे। परिवार में तनाव की स्थिति गंभीर हो गई थी। स्थिति से परेशान होकर कुसुम ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर समस्या के समाधान की मांग की।