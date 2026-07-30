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Ambedkar Nagar News: घटिया निर्माण कार्य के भुगतान को लेकर तलब किया आख्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर में नगर पालिका परिषद टांडा द्वारा कराए गए घटिया निर्माण कार्य के भुगतान को लेकर नगर विकास मंत्री ने अधिशासी अधिकारी से तात्कालिक कार्यवाही करने को कहा है। मोहर्रम पर्व पर ताजियादार कमेटी के अनुरोध पर काम हुआ था, जिसमें गुणवत्ता की कमी सामने आई है।

Ambedkar Nagar News: घटिया निर्माण कार्य के भुगतान को लेकर तलब किया आख्या

Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर, संवाददाता। नगर पालिका परिषद टांडा द्वारा रजिस्टर्ड ताजिया चौक के स्थान पर कराए गए घटिया निर्माण कार्य के भुगतान प्रकरण में नगर विकास मंत्री ने नगरपालिका परिषद टांडा के अधिशासी अधिकारी को तत्काल कार्यवाही कर आख्या तलब किया है। बीते दिनों मोहर्रम पर्व पर टांडा ताजियादार कमेटी के अनुरोध पर नगर विकास राज्य मंत्री व सचिव के निर्देशों के अनुपालन में निर्माण कार्य हुआ था। टांडा ताजियादार कमेटी के सचिव सैय्यद रईसुल हसन उर्फ गुड्डू ने बीते दिनों नगर विकास राज्य मंत्री को मोहर्रम पर्व पर टांडा रजिस्टर्ड ताजिया चौक के पास जर्जर व टूटी नाली, फुटपाथ सड़क क्रॉसिंग को मोहर्रम पर्व के पूर्व ठीक करने का लिखित अनुरोध किया गया था।

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मामले की गम्भीरता के दृष्टिगत राज्य मंत्री राकेश कुमार राठौर ने डीएम को कार्रवाई के निर्देशित किया। आरोप है कि डीएम के निर्देश पर टांडा नगर पालिका परिषद के अवर अभियन्ता निर्माण नितेश मौर्य द्वारा अपने चहेते ठेकेदार एवं फर्म से कार्य कराया गया जो एकदम घटिया व गुणवत्ता विहीन था। टांडा ताजियादार कमेटी के सचिव सैय्यद रईसुल हसन द्वारा नगर विकास राज्य मंत्री से शिकायत पर उन्होंने नगर पालिका परिषद टांडा के अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल कार्रवाई कर अवगत कराएं।

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