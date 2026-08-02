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Ambedkar Nagar News: संवाद और सही मार्ग दर्शन से खत्म होगा मानसिक रोग: पारुल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर, संवाददाता । यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में

संवाद और सही मार्ग दर्शन से खत्म होगा मानसिक रोग: पारुल
संवाद और सही मार्ग दर्शन से खत्म होगा मानसिक रोग: पारुल

Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर, संवाददाता । यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य, वेल बींइग कमेटी ने मेंटल हेल्थ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। गया। उद्देश्य छात्रों एवं कर्मचारियों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं उन्हें डिप्रेशन, एंजायटी, फोबिया, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर एवं अन्य तनाव संबंधी बीमारियों से बाहर निकालना तथा सकारात्मक विचार विकसित करने का रहा। प्राचार्य के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ अमित कुमार गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में मानसिक तनाव एवं अन्य नकारात्मक विचारों की समस्या तेजी से बढ़ रही है ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना अत्यंत आवश्यक है।

आत्महत्या जैसी गंभीर प्रवृत्तियों के निवारण के लिए सही मार्गदर्शन और संवाद बहुत जरूरी है। मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ पारुल यादव ने इसके लिए छात्र-छात्राओं एवं कर्मचारियों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने हेतु तनाव, डिप्रेशन, एंजायटी संबंधी डिसऑर्डर एवं बीमारियों पर कहा कि डिप्रेशन स्ट्रेस से भी होता है। डिप्रेशन बायोलॉजिकल भी हो सकता है। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के कॉलेज ऑफ नर्सिंग के कर्मचारी और चिकित्सा शिक्षक गार्गी श्याम राज डी, कंचन लता सिंह, कीर्ति, श्रद्धा, रूबी पाल, मेहजबीन बानो, अर्पिता, रामकेश वर्मा, पंकज सिंह, प्रियंका गौतम, विभा यादव, अलका पाल एवं नर्सिंग स्टाफ से सीनियर इंचार्ज सिस्टर सुधा प्रकाश, संगीता यादव, मीना यादव, विजयश्री, बिंदु चौरसिया, सुरभि वर्मा, चंदा, सुशीला एवं एनपीजेआर. से जैद ईशा खान, मो. तौसीफ, आकाश चौधरी, राहुल कुमार वरुण तथा प्रियम खरे, अनुराग त्रिपाठी, स्वीटी शर्मा ने सहभागिता रही।

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