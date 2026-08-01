Ambedkar Nagar News: मेंहदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में जन शिक्षण संस्थान द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत महिलाओं के लिए मेंहदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित डिजाइनों का प्रदर्शन किया। संस्थान निदेशक ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि नागरिकों की जिम्मेदारी है।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। जन शिक्षण संस्थान द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत महिलाओं में स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए मेंहदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा हरित जीवनशैली पर आधारित आकर्षक एवं संदेशपरक मेंहदी डिजाइनों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान निदेशक अरुण कुमार शाही ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
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