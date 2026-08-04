Ambedkar Nagar News: मेडिकल कॉलेज में बाहर की लिखी जा रही हैं दवाएं, दलालों का बोलबाला
Ambedkar Nagar News: प्रदेश सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद, सद्दरपुर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक अवैध लाभ के लिए बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। दलाल मरीजों को मेडिकल स्टोर तक पहुंचाते हैं। मेडिकल कॉलेज के मीडिया प्रभारी का कहना है कि सभी दवाएं मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं। प्रशासन ने जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए हैं।
Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर, संवाददाता। प्रदेश सरकार के लाख चाहने के बाद भी मेडिकल कालेज के चिकित्सक अवैध लाभ के लिए बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। सिटिंग मेडिकल स्टोर के दलाल मेडिकल कॉलेज परिसर में ही उन मरीजों को मेडिकल स्टोर तक पहुंचाने के लिए संपर्क कर रहे हैं और दुकान का विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं। सरकार चाह ले कि गरीब मरीजों को बिना पैसे के अथवा कम पैसे में इलाज मुहैया हो, उसका तोड़ चिकित्सकों द्वारा निकाल लिया जाता है। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर में तैनात कुछ चिकित्सक मोटे कमीशन की लालच में वह दवाएं मरीजों को लिखते हैं जो न तो मेडिकल कॉलेज में मिले और न ही जन औषधि केंद्र व अमृत फार्मेसी पर मिल सके। यही कारण है कि मेडिकल कालेज के बाहर कुकुरमुत्ते की तरह दवा की दुकानें खुली हुई हैं। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक व मेडिकल स्टोर के मालिकों ने मरीजों को अपने अपने दुकानों पर बुलाने के लिए दलाल नियुक्त किया है जो मेडिकल कालेज परिसर व चिकित्सकों की ओपीडी के बाहर टहलते रहते हैं और बाज की तरह मरीजों पर नजर रखते हैं। ओपीडी से बाहर निकलते ही वह मरीज और तीमारदार के साथ लग जाते हैं और अपनी सेटिंग दुकान तक पहुंचाते हैं। नहीं तो दुकान के नाम वाला विजिटिंग कार्ड मरीज को दे देते हैं。
मरीजों से मेडिकल कॉलेज से ही दवाएं खरीदने का आह्वान
इस सम्बंध में मेडिकल कॉलेज के मीडिया प्रभारी डा विवेक श्रीवास्तव का कहना है कि मेडिकल कालेज के चिकित्सकों की लिखी लगभग सभी दवाएं अमृत फार्मेसी व जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध रहती हैं। मेडिकल कॉलेज के बाहर की दुकानों के दलालों के सम्बंध में शिकायते आई हैं, इसके लिए मेडिकल कालेज प्रशासन ने जगह जगह बोर्ड लगवाया है। मरीजों को जागरूक किया जाता है कि वह मेडिकल कॉलेज के अंदर से ही दवाएं खरीदें। इतना ही नहीं दलालों के विरुद्ध समय-समय पर अभियान चलाया जाता है।
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