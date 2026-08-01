Ambedkar Nagar News: लोरपुर में अमारी का जुलूस पांच अगस्त को
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर के लोरपुर ताजन में 5 अगस्त को अमारी का जुलूस निकलेगा, जिसमें कर्बला के तबर्रुकात की जियारत होगी। यह जुलूस प्रदेश का सबसे बड़ा है और इसमें हजारों की भीड़ शामिल होगी। मौलाना सैयद मोहम्मद मेहदी नकवी और अन्य मौलानाएँ तकरीर करेंगी और मातमी अंजुमन नौहाख्वानी करेगी।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। नगर के लोरपुर ताजन में अमारी का जुलूस पांच अगस्त को निकलेगा। अंजुमन मासूमिया के प्रमुख इरफान जहां ने बताया कि जुलूस में कर्बला के तबर्रुकात की जियारत कराई जाएगी। जुलूस की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। प्रदेश का सबसे बड़ा जुलूस होने के कारण यहां हर वर्ष हजारों की भीड़ रहती है, परन्तु इस वर्ष चेहल्लुम के दूसरे दिन अमारी होने के कारण इस साल बहुत अधिक भीड़ की संभावना है। जुलूस में मौलाना सैयद मोहम्मद मेहदी नकवी, मौलाना नफीस रज़ा, मौलाना शारिब अब्बास, मौलाना सैय्यद असगर मेहदी जगह जगह तकरीर को खिताब करेंगे। इसके अलावा मातमी अंजुमन नौहाख्वानी करेंगी।
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