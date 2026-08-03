Ambedkar Nagar News: पटरी दुकानदारों के शेड पर अतिक्रमण
Ambedkar Nagar News: जलालपुर के मालीपुर बाजार में पटरी दुकानदारों के लिए ग्राम पंचायत निधि द्वारा सब्जी और फल बेचने के लिए शेड का निर्माण किया गया था। हालांकि, अतिक्रमण के कारण इस शेड में गोवंश बांध दिए गए हैं, जिससे दुकानदारों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। जलालपुर विकास खंड के मालीपुर बाजार में पटरी दुकानदारों के लिए सब्जी व फल बेचने के लिए ग्राम पंचायत निधि से शेड का निर्माण किया गया था। इस शेड में गोवंश बांधे जा रहे हैं। दो दशक पूर्व निर्मित शेड पर अतिक्रमण होने से पटरी दुकानदारों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
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