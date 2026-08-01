Ambedkar Nagar News: चाकू के साथ युवक गिरफ्तार
Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर। इब्राहिमपुर थाने की पुलिस ने एक युवक को चाकू के साथ गिरफ्तार किया है।
Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर। इब्राहिमपुर थाने की पुलिस ने एक युवक को चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया कि उपनिरीक्षक राजेंद्र यादव, सिपाही विनय यादव व आलोक सरोज की टीम ने मुखबिर की सूचना पर नूर अहमद पुत्र अलीदुल्ला निवासी बदरुद्दीनपुर को केदारनगर से खांसा पहाड़पुर जाने वाले मार्ग पर चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई है।
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