Ambedkar Nagar News: तहसील के सभी न्यायालयों का बदला लुक लगे एसी
Ambedkar Nagar News: टांडा में राजस्व न्याय व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अदालतों और कार्यालयों में एयर कंडीशनर लगाए गए हैं और नए फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। इससे न्यायालयों में कामकाज और अभिलेखों के रखरखाव में आसानी होगी। तहसीलदार गरिमा भार्गव ने बताया कि और भी सुधार किए जाएंगे।
Ambedkar Nagar News: टांडा, संवाददाता। स्थानीय तहसील में राजस्व न्याय व्यवस्था प्रभावी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। न्यायालयों और कार्यालयों का लुक बदल दिया गया है।एयर कंडीशनर लगाने के साथ नए फर्नीचर उपलब्ध हो गया है। तहसील परिसर में पहले चरण में आरके कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय और राजस्व संग्रह कार्यालय में एयर कंडीशनर लगाए गए थे। वहीं कंप्यूटर कक्ष, उपजिलाधिकारी कक्ष, तहसीलदार कक्ष, नाजीर कार्यालय तथा राजस्व निरीक्षक विश्राम कक्ष पहले से वातानुकूलित थे। अब इसे इस विस्तार करते हुए उपजिलाधिकारी न्यायालय, उपजिलाधिकारी (न्यायिक) न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय, तहसीलदार (न्यायिक) कार्यालय तथा नायब तहसीलदार न्यायालय में भी एयर कंडीशनर स्थापित कर दिए गए।
इसके साथ ही पत्रावलियों के सुव्यवस्थित रखरखाव के लिए नई अलमारियां तथा कर्मचारियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में मेज-कुर्सियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। इससे न्यायालयों में अभिलेखों के संरक्षण और कार्य निष्पादन में आसानी होगी। तहसील परिसर में पहले से स्थापित सौर ऊर्जा प्लांट के कारण विद्युत व्यवस्था भी पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ हो चुकी है।तहसीलदार गरिमा भार्गव ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य कक्षों में भी एयर कंडीशनर लगाए जाएंगे। जिन पुराने एयर कंडीशनरों में तकनीकी खराबी है, उन्हें शीघ्र दुरुस्त कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में फर्नीचर की भी पर्याप्त व्यवस्था हो गई है, जिससे पत्रावलियों के रखरखाव में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।
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