Ambedkar Nagar News: सीओ सिटी के नेतृत्व में चला जांच अभियान
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। सावन माह व कांवड़ यात्रा को लेकर सीओ सिटी नितीश तिवारी के नेतृत्व में
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। सावन माह व कांवड़ यात्रा को लेकर सीओ सिटी नितीश तिवारी के नेतृत्व में अकबरपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह व एसओ जीआरपी अभिषेक मिश्रा ने अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, प्रवेश/निकास द्वार का जायजा लिया। संदिग्ध व्यक्तियों व वस्तुओं की गहनता से जांच की गई। टीम ने पूरे रेलवे स्टेशन के एक एक स्थान पर जाकर जांच की। यात्रियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। कहा कि खुद सतर्क रहें और कुछ भी संदिग्ध गतिविधि दिखे, तो तत्काल पुलिस को दें। इससे पहले सीओ सिटी नितीश तिवारी की अगुवाई में बस स्टेशन परिसर का भी जायजा लिया गया।
यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए प्रेरित किया।
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