Ambedkar Nagar News: वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन
Ambedkar Nagar News: भीटी। स्थानीय विकास खंड क्षेत्र के कंद्रियावा गांव में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं आरोह
Ambedkar Nagar News: भीटी। स्थानीय विकास खंड क्षेत्र के कंद्रियावा गांव में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं आरोह फाउंडेशन ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया। मुख्य अतिथि एडीओ हौसिला प्रसाद ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के लिए महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि समूहों के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती हैं। इस मौके पर प्रिय सिंह, प्रवेश कुमार, रीना, डॉ केके तिवारी, नंद कुमार व अन्य मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।