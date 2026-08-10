Ambedkar Nagar News: तीन घरों में नगदी समेत लाखों के जेवरात चोरी में पुलिस खाली हाथ
Ambedkar Nagar News: भीटी थाना क्षेत्र के उमरावा गांव में एक रात तीन घरों से लाखों रुपये के जेवरात चोरी हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई के लिए तहरीर ली, लेकिन पांच दिन बाद भी चोरों का पता नहीं लग सका। ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ती जा रही है और उन्होंने पुलिस से चोरी की बरामदगी की मांग की है।
Ambedkar Nagar News: भीटी,अम्बेडकरनगर, संवाददाता। भीटी थाना क्षेत्र के उमरावा गांव में एक ही रात तीन घरों में हुई लाखों रुपये कीमती जेवरात की चोरी की घटना को पांच दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक चोरों तक नहीं पहुंच सकी है। एक साथ तीन घरों से लाखों के जेवरात, घरेलू सामान और एलईडी टीवी चोरी होने के बावजूद आरोपियों का सुराग न लगने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। चोरों ने कपिल देव सिंह, अनूप सिंह और पिंकी सिंह के घरों को एक ही रात निशाना बनाया था। तीनों घरों से सोने-चांदी के आभूषण समेत कीमती सामान चोरी किया गया。
पीड़ितों की मांग
पीड़ितों ने घटना के बाद भीटी थाने में तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई और चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की थी। पुलिस ने जांच शुरू करने और आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने की बात कही, लेकिन पांच दिन बाद भी न तो चोरी का खुलासा हो सका और न ही किसी संदिग्ध को पुलिस पकड़ सकी है।
ग्रामीणों की नाराजगी
ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों रुपये की चोरी की इस घटना में जांच की रफ्तार बेहद धीमी नजर आ रही है। एक ही रात में तीन घरों को निशाना बनाने वाले चोरों के बारे में पांच दिन बाद भी कोई ठोस जानकारी सामने न आने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
पुलिस का आश्वासन
ग्रामीणों का कहना है कि यदि चोरों का जल्द खुलासा नहीं हुआ तो चोरों के हौसले बढ़ सकते हैं और क्षेत्र में चोरी की घटनाएं दोबारा हो सकती हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार करने और चोरी गया सामान बरामद करने की मांग की है। अहिरौली थानाध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि चोरों की सुरागरसी की जा रही है। चोरी की वारदात का जल्द खुलासा होगा।
सामान्य प्रश्न
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