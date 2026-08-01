Ambedkar Nagar News: बकरी चराते-चराते किताबों से गढ़ रही भविष्य की इबारत मुस्कान

Ambedkar Nagar News: टांडा, संवाददाता। संसाधनों की कमी अगर हौसले से टकराए तो सपनों की उड़ान और ऊंची हो जाती है। तहसील टांडा के अजमेरी बादशाहपुर के मजरा केशवापुर की बेटी मुस्कान इसका जीवंत उदाहरण है। वह बकरी चराने के लिए खेतों और बाग-बगीचों में जाती है, लेकिन खाली समय गंवाने के बजाय किताबों को अपना साथी बना लेती है। घंटों पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ाई करने वाली मुस्कान का यही जज्बा अब लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। हाल ही में प्रमुख समाजसेवी गप्पू चौधरी की नजर मुस्कान पर पड़ी। उन्होंने उसकी लगन की सराहना करते हुए तस्वीर और जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके बाद मुस्कान की मेहनत और शिक्षा के प्रति समर्पण की चर्चा दूर-दूर तक होने लगी।