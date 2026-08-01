Ambedkar Nagar News: बकरी चराते-चराते किताबों से गढ़ रही भविष्य की इबारत मुस्कान

Ambedkar Nagar News: बकरी चराते-चराते किताबों से गढ़ रही भविष्य की इबारत मुस्कान
Ambedkar Nagar News: टांडा के केशवापुर की मुस्कान, जो बकरी चराने जाती है, ने अपनी पढाई को महत्व देते हुए प्रेरणा दी है। खाली समय में पढ़ाई करना और समाजसेवी गप्पू चौधरी द्वारा ध्यान आकर्षित करना, उसकी मेहनत की पहचान बन गया। मुस्कान का जज्बा बताता है कि अभाव से सफलता की राह नहीं रुकती।
Ambedkar Nagar News: टांडा, संवाददाता। संसाधनों की कमी अगर हौसले से टकराए तो सपनों की उड़ान और ऊंची हो जाती है। तहसील टांडा के अजमेरी बादशाहपुर के मजरा केशवापुर की बेटी मुस्कान इसका जीवंत उदाहरण है। वह बकरी चराने के लिए खेतों और बाग-बगीचों में जाती है, लेकिन खाली समय गंवाने के बजाय किताबों को अपना साथी बना लेती है। घंटों पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ाई करने वाली मुस्कान का यही जज्बा अब लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। हाल ही में प्रमुख समाजसेवी गप्पू चौधरी की नजर मुस्कान पर पड़ी। उन्होंने उसकी लगन की सराहना करते हुए तस्वीर और जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके बाद मुस्कान की मेहनत और शिक्षा के प्रति समर्पण की चर्चा दूर-दूर तक होने लगी।
आज मुस्कान यह संदेश दे रही है कि मजबूत इरादों के सामने अभाव भी सफलता की राह नहीं रोक सकते।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।