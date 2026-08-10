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Ambedkar Nagar News: जिले में तेज हुई स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, चहुंओर छाया उल्लास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकालेगी। विद्यालयों में भी तैयारी शुरू हो गई है, जहां बच्चे देशभक्ति गीतों और नुक्कड़ नाटक की rehearsals कर रहे हैं। बाजारों में तिरंगा एवं अन्य सामग्री की बिक्री भी शुरू हो गई है, हालाँकि कीमतें बढ़ गई हैं।

Ambedkar Nagar News: जिले में तेज हुई स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, चहुंओर छाया उल्लास

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। जिले में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों ने गति पकड़ ली है। एक तरफ जहां भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार से तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा, वहीं विद्यालयों में भी तैयारियां तेज हो गई है। बाजारों में तिरंगे के अलावा अलग अलग मॉडल में रंग बिरंगे स्टीकर व अन्य सामग्री की बिक्री भी शुरू हो गई है। स्वतंत्रता दिवस की धूम शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक देखने को मिल रही है। भाजपा द्वारा मंगलवार से हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाला जाएगा।

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तिरंगा यात्रा का आयोजन

जिला मीडिया प्रभारी बाल्मीकि उपाध्याय ने बताया कि मंडलों में 10 अगस्त से 12 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष दिलीप देव पटेल के नेतृत्व में 13 अगस्त को बड़ी संख्या में लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर नगर के पटेलनगर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा से कलेक्ट्रेट स्थित डॉ आम्बेडकर की प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जिलाध्यक्ष ने जिला मुख्यालय पर निकलने वाले तिरंगा यात्रा में जिलेके सभी मंडलों से कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया है। बताया कि 14 अगस्त को भारत से पाकिस्तान के अलग होने पर भारत विभाजन विभीषिका दिवस पर भाजपा जिला कार्यालय स्थित अटल भवन में गोष्ठी होगी। इसके बाद जिला कार्यालय से डॉ आम्बेडकर की प्रतिमा तक मौन पद मार्च निकाला जाएगा।

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विद्यालयों में शुरू हुई तैयारी

विद्यालयों में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। विद्यालय परिसरों की साफ सफाई के साथ ही अन्य जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। बच्चों द्वारा देश भक्ति गीतों व नुक्कड़ नाटक की तैयारी की जा रही है। इसके लिए बाकायदा अध्यापकों द्वारा रिहर्सल भी कराया जा रहा है। नगर के तक्षशिला, डिवाइन पब्लिक स्कूल, अकबरपुर पब्लिक स्कूल, मालती मॉर्डन इंटर कॉलेज समेत कई अन्य विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी तेजी से की जा रही है।

बाजारों में सज गई दुकानें

बाजारों में भी स्वतंत्रता दिवस का रंग बिखरने लगा है। शहजादपुर व बस स्टेशन क्षेत्र में कई स्थानों पर अस्थाई तौर पर दुकानें लगाकर तिरंगा, रिबन, स्टीकर समेत अन्य सामग्री की बिक्री शुरू हो गई है। हालांकि इस बार सामग्रियों के दाम में खासा उछाल देखने को मिल रहा है। पिछली बार जो तिरंगा 10 रुपये में मिल रहा था, वही इस बार 20 रुपये का बेचा जा रहा है। स्टीकर व रिबन भी महंगे दाम में बिक रहे हैं। शहजादपुर के दुकानदार अजय ने बताया कि इस बार सामग्रियोंेके दाम में कुछ इजाफा हुआ है। हालांकि फिर भी खरीदारी लोग तेजी से कर रहे हैं। आने वाले दिनों में खरीदारी और बढ़ेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वतंत्रता दिवस की तिरंगा यात्रा कब निकाली जाएगी?
स्वतंत्रता दिवस की तिरंगा यात्रा 10 अगस्त से 12 अगस्त तक निकाली जाएगी।
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