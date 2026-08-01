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Ambedkar Nagar News: अवैध मिट्टी खनन करते जेसीबी और चार ट्रैक्टर ट्रालियां पकड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: इंदईपुर के टड़वा दरब मैंदी गांव में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ खनन अधिकारी कमलेश साहू के नेतृत्व में छापेमारी की गई। स्थिति का पता चलते ही सभी चालक मौके से फरार हो गए। विभाग ने एक जेसीबी और चार मिट्टी से लदी ट्रैक्टर-ट्रालियों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की।

अवैध मिट्टी खनन करते जेसीबी और चार ट्रैक्टर ट्रालियां पकड़ी
अवैध मिट्टी खनन करते जेसीबी और चार ट्रैक्टर ट्रालियां पकड़ी

Ambedkar Nagar News: इंदईपुर, संवाददाता। हंसवर थाना क्षेत्र के टड़वा दरब मैंदी गांव में शनिवार को खनन अधिकारी कमलेश साहू के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान अवैध रूप से मिट्टी का खनन करते हुए एक जेसीबी और मिट्टी से लदी चार ट्रैक्टर-ट्रालियां पकड़ी गईं। कार्रवाई के दौरान सभी चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गए। खनन विभाग को टड़वा दरब मैंदी क्षेत्र में बिना अनुमति मिट्टी खनन किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों के सत्यापन के बाद खनन अधिकारी कमलेश साहू अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम को देखते ही खनन माफिया में अफरा-तफरी मच गई।

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सभी चालक जेसीबी व ट्रैक्टर-ट्रालियां छोड़कर भाग निकले। खनन विभाग की टीम ने मौके से एक जेसीबी तथा मिट्टी से लदी चार ट्रैक्टर-ट्रालियों को कब्जे में लेकर खनन अधिनियम के तहत सीज कर दिया। इसके बाद सभी वाहनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए हंसवर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

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