Ambedkar Nagar News: मेडिकल कॉलेज के पास बिना पंजीयन चल रहा ट्रामा सेंटर, नोटिस जारी

Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर, संवाददाता। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज से मात्र एक किलोमीटर की दूरी पर अकबरपुर टांडा मार्ग पर बिना पंजीकरण शिवा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का संचालन किया जा रहा है। यहां पर ऑपरेशन थिएटर में जटिल रोगों का ऑपरेशन भी किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर सीएचसी अधीक्षक टांडा ने ट्रामा सेंटर के चिकित्सक को नोटिस जारी करते हुए दो दिन में अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। अलीगंज थाना क्षेत्र के ममरेजपुर डेबहवा पर टांडा अकबरपुर मुख्य मार्ग पर शिवा हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर का संचालन डॉ पुष्कर की ओर से लगभग एक वर्ष से किया जा रहा है।

यहां पर बीमारियों के इलाज के अलावा विभिन्न बीमारियों के जटिल ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। अस्पताल पर डॉ इन्द्रजीत वर्मा (बीएएमएस) व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहता है। बीते 16 जुलाई को बसखारी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के गुर्दे की पथरी का आपरेशन इसी अस्पताल में एक चिकित्सक ने किया था। चिकित्सक की लापरवाही के कारण वह मरीज आज भी किसी गुमनाम अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहा है। बीते शुक्रवार को सीएचसी टांडा के अधीक्षक डॉ दिनेश कुमार वर्मा ने अस्पताल का निरीक्षण किया। अधीक्षक के अस्पताल के पंजीकरण से सम्बन्धित दस्तावेज मांगने पर चिकित्सक डॉ इन्द्रजीत बगले झांकने लगे। अधीक्षक ने तत्काल एक नोटिस जारी कर अस्पताल से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों के साथ दो दिन में सीसचसी टांडा पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अधीक्षक के आदेश से अस्पताल प्रबंधन में खलबली मच गई है।