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Ambedkar Nagar News: तालाब की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर के ग्राम हबीबपुर में दबंगों ने तालाब और खाद गड्ढा की भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर लिया है, जिससे तालाब का अस्तित्व समाप्त हो गया है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की मांग करते हुए शिकायती पत्र दिए हैं। तहसील दिवसाधिकारी ने कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं।

Ambedkar Nagar News: तालाब की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग

Ambedkar Nagar News: सद्दरपुर। अलीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम हबीबपुर में तालाब व खाद गड्ढा की भूमि पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। तालाब का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया है। गांव के हरि प्रकाश वर्मा, सुहेल अनवर, निक्कू, प्रवेश कुमार, कन्हैया लाल समेत अन्य ग्रामीणों ने बीते समाधान दिवस में शिकायती पत्र देकर तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों ने तालाब की भूमि पर निर्माण कार्य करते हुए मकान भी बना लिया है। घूर गड्ढे की जमीन है उस पर भी कब्जा कर बाग का स्वरूप दे दिया गया है।

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बताया गया कि तहसील दिवसाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक व हल्का लेखपाल को जांचोपरान्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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