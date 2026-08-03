Ambedkar Nagar News: झमाझम बारिश से जलाशय में तब्दील हुए कई प्रमुख मार्ग

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। रविवार को झमाझम बारिश से नगर समेत कई अन्य क्षेत्रों में जलभराव का संकट उत्पन्न हो गया। किसी मार्ग पर घुटने तक पानी भर गया तो कहीं कीचड़ से लोगों का आवागमन दुरुह बना रहा। अयोध्या मार्ग पर शीतला आश्रम, बनगांव रोड जैसे जलाशय में तब्दील हो गया हो। करीब डेढ़ घंटे तक चली बारिश से खेतों में भी लबालब पानी भर गया। जिससे किसानों को खासी राहत मिली। चूंकि बारिश न होने से धान की फसलें सूखने लगी थीं। बारिश ने लोगों को उमस से भी काफी राहत दिलाई। जिले में करीब दस दिन से बारिश नहीं हो सकी थी। हालांकि बीच बीच में कई बार बूंदाबादी जरूर हो जाती थी। लेकिन इसका कोई लाभ नहीं था। ऐसे में लोगों को गर्मी व उमस से खासी परेशानी हो रही थी। जबकि किसानों के सामने धान सिंचाई का संकट खड़ा हो गया था। तमाम किसानों के खेत में लगी धान की फसलें सिंचाई के अभाव में सूखने की कगार पर पहुंच गई थी। जिससे किसानों के बीच चिंता उत्पन्न हो गया था। इस बीच रविवार दिन में 11 बजे के करीब बूंदाबादी शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश ने रफ्तार ने पकड़ ली। करीब डेढ़ घंटे तक चली झमाझम बारिश से तमाम सड़कों पर लबालब पानी भर गया। नगर के अयोध्या मार्ग पर शीतला आश्रम, बनगांव रोड व फायर सर्विस के पास सड़क कुछ देर के लिए जलाशय में तब्दील हो गई। घुटने का पानी भर गया। जिससे दो पहिया व साइकिल सवारों को आने जाने में व्यापक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी तरह टांडा रोड पर कृषि भवन व कलेक्ट्रेट के निकट सड़क किनारे पानी भर जाने से आवागमन प्रभावित रहा। पैदल यात्रियों को उसी पानी से होकर आवागमन करना पड़ा। गौहन्ना चौराहे पर भी जलभराव होने से यहां से होकर आने जाने वाले यात्रियों की मुसीबत बढ़ी रही। बारिश बंद होने के करीब एक घंटे बाद संबंधित मार्गों पर सुचारु आवागमन बहाल हो सका। वहीं दूसरी तरफ बारिश से उमस व गर्मी से जूझ रहे लोगों को काफी हद तक राहत मिली。