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Ambedkar Nagar News: झमाझम बारिश से जलाशय में तब्दील हुए कई प्रमुख मार्ग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में रविवार को हुई झमाझम बारिश से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अयोध्या मार्ग पर कई क्षेत्र जलाशय में तब्दील हो गए, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई हुई। किसानों को फसल की सिंचाई में राहत मिली, जबकि कुछ क्षेत्रों में पानी कम गिरने से उनकी परेशानियाँ जारी रहीं।

Ambedkar Nagar News: झमाझम बारिश से जलाशय में तब्दील हुए कई प्रमुख मार्ग

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। रविवार को झमाझम बारिश से नगर समेत कई अन्य क्षेत्रों में जलभराव का संकट उत्पन्न हो गया। किसी मार्ग पर घुटने तक पानी भर गया तो कहीं कीचड़ से लोगों का आवागमन दुरुह बना रहा। अयोध्या मार्ग पर शीतला आश्रम, बनगांव रोड जैसे जलाशय में तब्दील हो गया हो। करीब डेढ़ घंटे तक चली बारिश से खेतों में भी लबालब पानी भर गया। जिससे किसानों को खासी राहत मिली। चूंकि बारिश न होने से धान की फसलें सूखने लगी थीं। बारिश ने लोगों को उमस से भी काफी राहत दिलाई। जिले में करीब दस दिन से बारिश नहीं हो सकी थी। हालांकि बीच बीच में कई बार बूंदाबादी जरूर हो जाती थी। लेकिन इसका कोई लाभ नहीं था। ऐसे में लोगों को गर्मी व उमस से खासी परेशानी हो रही थी। जबकि किसानों के सामने धान सिंचाई का संकट खड़ा हो गया था। तमाम किसानों के खेत में लगी धान की फसलें सिंचाई के अभाव में सूखने की कगार पर पहुंच गई थी। जिससे किसानों के बीच चिंता उत्पन्न हो गया था। इस बीच रविवार दिन में 11 बजे के करीब बूंदाबादी शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश ने रफ्तार ने पकड़ ली। करीब डेढ़ घंटे तक चली झमाझम बारिश से तमाम सड़कों पर लबालब पानी भर गया। नगर के अयोध्या मार्ग पर शीतला आश्रम, बनगांव रोड व फायर सर्विस के पास सड़क कुछ देर के लिए जलाशय में तब्दील हो गई। घुटने का पानी भर गया। जिससे दो पहिया व साइकिल सवारों को आने जाने में व्यापक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी तरह टांडा रोड पर कृषि भवन व कलेक्ट्रेट के निकट सड़क किनारे पानी भर जाने से आवागमन प्रभावित रहा। पैदल यात्रियों को उसी पानी से होकर आवागमन करना पड़ा। गौहन्ना चौराहे पर भी जलभराव होने से यहां से होकर आने जाने वाले यात्रियों की मुसीबत बढ़ी रही। बारिश बंद होने के करीब एक घंटे बाद संबंधित मार्गों पर सुचारु आवागमन बहाल हो सका। वहीं दूसरी तरफ बारिश से उमस व गर्मी से जूझ रहे लोगों को काफी हद तक राहत मिली。

किछौछा में जलभराव से बढ़ी रही परेशानी:

रविवार को हुई झमामझ बारिश से किछौछा दरगाह के नई बस्ती में सड़क पर अच्छा खासा जलभराव हो गया। यहां सड़कें काफी देर तक जलाशय में तब्दील रहें। ऐसे में यहां आने वाले जायरीनों समेत अन्य लोगों को व्यापक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घुटने तक भरे पानी से सुरक्षित निकलना लोगों के लिए चुनौती बना रहा। बारिश व जलभराव से यहां दुकानदारों का व्यावसाय भी काफी देर तक प्रभावित हुआ। जिससे उन्हें आर्थिक चपत भी लगी।

किसानों के खिले चेहरे:

लंबे समय से बारिश की उम्मीद लगाए बैठे किसानों की मनोकामना रविवार को पूरी हो गई। दरअसल बारिश न होने से धान की फसलें सूखने लगी थीं। सिर्फ वहीं किसान सिंचाई कर पा रहे थे, जो साधन संपन्न हैं। अन्य किसानों के सामने बारिश ही बड़ी उम्मीद बनी हुई थी। ऐसे किसानों को रविवार को तेज बारिश से खासी राहत मिली। खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी भर गया, जिससे अब उन्हें करीब एक सप्ताह सिंचाई से फुर्सत मिल गई। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश कम हुई, जिससे वहां के किसानों की परेशानी अभी भी बनी हुई है।

प्रश्न-उत्तर

अम्बेडकरनगर में बारिश का क्या प्रभाव पड़ा?
बारिश से जलभराव का संकट उत्पन्न हुआ, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई हुई और किसानों को फसल की सिंचाई में राहत मिली।
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