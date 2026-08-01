Ambedkar Nagar News: ग्राम पंचायतों के विकास के लिए दिया प्रशिक्षण
Ambedkar Nagar News: देवरिया बाजार। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत रामनगर विकास खंड में ग्राम पंचायत विकास
Ambedkar Nagar News: देवरिया बाजार। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत रामनगर विकास खंड में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पर दो दिवसीय प्रशिक्षण अभियान ड्वाकरा हाल में शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए एडीओ पंचायत बृजेश तिवारी ने कहा कि सभी योजनाओं के अनुरूप विकास को प्राथमिकता दें। प्रशिक्षण में विकासखंड की 102 ग्राम पंचायतों को दो समूहों में विभाजित कर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। मास्टर ट्रेनर प्रमोद शर्मा ने ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्य, योजना निर्माण की प्रक्रिया, ग्राम सभा की भूमिका, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की प्राथमिकता, विभिन्न विभागों के समन्वय एवं योजनाओं के अभिसरण की विस्तृत जानकारी दी।
बीडीओ दिनेश राम ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को विकास की योजना स्वयं तैयार करने तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आत्मनिर्भर बनाना है।
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