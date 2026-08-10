Ambedkar Nagar News: ईंट भट्ठा संचालकों को जीएसटी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में जीएसटी विभाग ने ईंट भट्ठा संचालकों और व्यापारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य जीएसटी प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, कर अनुपालन को प्रोत्साहित करना और व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना था। कार्यक्रम में जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई और व्यवसाय में पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की गई।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। ईंट भट्ठा संचालकों एवं व्यापारियों के साथ जीएसटी विभाग द्वारा उपायुक्त कार्यालय में एक संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ईंट भट्ठा व्यवसाय से संबंधित जीएसटी प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, कर अनुपालन को प्रोत्साहित करना तथा कर संबंधी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना था। संवाद कार्यक्रम में ईंट भट्ठा संचालकों को जीएसटी अधिनियम के तहत समय से पंजीकरण, कर चालान का सही निगर्मन, ई-वे बिल के प्रावधानों का पालन, जीएसटी रिटर्न समयबद्ध रूप से दाखिल करने, कर का नियमित भुगतान करने तथा अभिलेखों एवं लेखा पुस्तकों का विधिवत संधारण करने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि अपंजीकृत व्यक्तियों से क्रय, परिवहन संबंधी दस्तावेजों की उपलब्धता, इनपुट टैक्स क्रेडिट के सही दावे तथा विभागीय सत्यापन के समय आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराना प्रत्येक करदाता की जिम्मेदारी है। बैठक में ईंट भट्ठा व्यवसाय से संबंधित विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं एवं सुझावों पर चर्चा हुई। विभाग द्वारा सभी संचालकों से अपील की गई वे पूर्ण पारदर्शिता के साथ व्यवसाय संचालित करें। संवाद कार्यक्रम में जीएसटी विभाग उपायुक्त सुनील कुमार सिंह, पशु प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त अमित सिंह, नीरज कुमार व राज्य कर अधिकारी विनोद कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ईंट भट्ठा संघ के पदाधिकारी, अधिवक्ता आरएन पटेल एडवोकेट, मोहम्मद मोईन, राम प्रसाद बंका, विजय मिश्रा, मोहम्मद शाहिद मौजूद रहे।
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