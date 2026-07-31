Ambedkar Nagar News: भाजपाइयों ने गोवर्धनपुर मंदिर के कलश का स्वागत किया
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा के समरसता संकल्प अभियान के तहत जन्मस्थली की पावन मिट्टी का स्वागत किया गया। शोभायात्रा में कलश को आकर्षक रथ में लेकर बताया गया। कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और संत रविदास के जयघोष किए।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा के चलाए जा रहे समरसता संकल्प अभियान के तहत वाराणसी स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर मंदिर से अनुसूचित मोर्चा के जिला महामंत्री अंकित मंडेला के लाए गए जन्म स्थली की पावन मिट्टी से भरे कलश का जिले में भव्य स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष दिलीप पटेल देव के नेतृत्व में शोभायात्रा निकाली गई। आकर्षक ढंग से सजाए गए रथ में पावन कलश को विराजमान कर भाजपा जिला कार्यालय अटल भवन तक लाया गया। शोभायात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के जयघोष लगाए तथा पुष्पवर्षा कर कलश का स्वागत किया।
इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष ज्ञान सागर सिंह, यमुना प्रसाद चतुर्वेदी, रमा शंकर सिंह, पूर्व विधायक त्रिवेणी राम, अनीता कमल, बसन्त लाल कन्नौजिया, बाबा राम शब्द यादव, सुरेश कन्नौजिया, बाल्मीकि उपाध्याय, विनय पांडेय, डॉ विनोद कुमार, अंजू पांडेय, अभिषेक कन्नौजिया व अन्य मौजूद रहे।
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