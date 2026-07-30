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Ambedkar Nagar News: एक जनपद एक व्यंजन योजना से व्यापार को लगेंगे पंख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए 'एक जनपद एक व्यंजन' योजना शुरू की गई है। इस योजना में जिले का चयन बालूशाही, खजला, चाट और गन्ने की गोटी के लिए किया गया है। लोन लेने वाले युवाओं को सब्सिडी मिलेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जिले का विकास होगा।

Ambedkar Nagar News: एक जनपद एक व्यंजन योजना से व्यापार को लगेंगे पंख

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक व्यंजन के तहत जिले का चयन बालूशाही, खजला, चाट व गन्ने की गोटी के लिए किया गया है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत लोन लेने वाले लोगों को अलग अलग राशि में सब्सिडी की व्यवस्था है। इससे न सिर्फ अपना स्वरोजगार स्थापित किया जा सकता है, वरन व्यापार को भी पंख लगेगा। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिए जाने व जिले के विकास के लिए केंद्र व प्रदेश सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसका बड़े पैमाने पर युवाओं को लाभ भी मिल रहा है।

पूर्व में एक जनपद एक उत्पाद के तहत जिले का चयन कपड़ा उद्योग के लिए किया गया था। इसका मुख्य कारण जिले में बड़ी संख्या में पॉवरलूम द्वारा तैयार कपड़ों का देश के विभिन्न राज्यों व विदेशों में भी बिक्री किया जाना है। अब इसी क्रम में रोजगार को बढ़ावा देने व जिले के विकास के लिए एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत जिले का चयन बालूशाही, खजला,चाट व गन्ने की गोटी के लिए किया गया है। जिला उद्योग कार्यालय के अनुसार योजना के तहत 25 लाख रुपये लोन पर 25 प्रतिशत, 25 लाख से 50लाख रुपये पर 20 प्रतिशत तथा 50 लाख से अधिक की राशि पर 10 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। संबंधित व्यंजन का करोबार करने वाले उत्पाद की पैकिंग कर उसकी बिक्री कर आय में वृद्धि कर सकेंगे। ने बताया कि योजना का मुख्य उदेश्य जहां बेरोजगारों को रोजगार दिया जाना है, तो वहीं लोगों के स्वस्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोगों को शुद्ध उत्पाद आसानी से मिल सकेगा। दरअसल सम्बंधित खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के साथ ही उसकी बेहतर तरीके से पैकिंग भी की जाएगी।

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