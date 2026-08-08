Ambedkar Nagar News: मुख्य मार्ग पर जमा दूषित जल से ग्रामीण परेशान, बीमारियों का खतरा
Ambedkar Nagar News: अंबेडकर नगर के ग्राम पंचायत पुन्थर के मजरा मोहरिया गांव में बरसात के दूषित जल जमा होने से ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण मच्छरों की संख्या बढ़ रही है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा है। ग्रामीण प्रशासन से तत्काल नाली निर्माण की मांग कर रहे हैं।
Ambedkar Nagar News: विद्युतनगर (अंबेडकर नगर), संवाददाता। अंबेडकर नगर जिले की तहसील टांडा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पुन्थर के मजरा मोहरिया गांव में एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। गांव के मुख्य मार्ग पर बरसात का दूषित जल जमा हो गया है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न केवल आवागमन में कठिनाई हो रही है, बल्कि मच्छरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इंटरलॉकिंग मार्ग के किनारे उचित नाली निर्माण की तत्काल मांग की है। गांव की स्थिति: मजरा मोहरिया गांव में कुर्मी, चौहान, बढ़ई और ब्राह्मण सहित विभिन्न जातियों के लगभग 200 घर हैं, जिनमें करीब 400 लोग रहते हैं।
ग्रामीणों के आवागमन के लिए गांव के मुख्य रास्ते पर इंटरलॉकिंग पत्थरों का निर्माण किया गया था। हालांकि, इस मार्ग के दोनों ओर जल निकासी के लिए नाली नहीं बनाई गई, जिसके कारण बरसात में गांव का पानी यहीं जमा हो जाता है।ग्रामीणों की समस्या: दूषित जल के जमाव से गांव वासियों को न केवल चलने-फिरने में कठिनाई हो रही है, बल्कि इससे मच्छरों का भीषण प्रकोप बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की सड़ांध से डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, इस दूषित पानी में बच्चों के गिरने और चोट खाने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। ग्रामीणों की मांग: मेवालाल वर्मा, राज भवन वर्मा और प्रेम देवी सहित कई ग्रामीणों ने प्रशासन से समस्या के तत्काल समाधान की गुहार लगाई है। उन्होंने इंटरलॉकिंग मार्ग के किनारों पर पक्की नाली निर्माण की तत्काल मांग की है, ताकि वर्षा का पानी तुरंत बह जाए और गांव वासियों को राहत मिले।
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