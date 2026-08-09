Ambedkar Nagar News: छप्पर में लगी भीषण आग, भैंस और दो पड़िया झुलसीं, गृहस्थी का सामान राख
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर के ग्राम पंचायत भिउरा में देर रात खुशीराम राजभर के छप्पर में लगी आग ने भैंस और दो पड़िया को झुलसा दिया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुँचकर पशुओं को बचाया। आग से गृहस्थी का सामान और पांच हजार रुपये नकद जलकर राख हो गए। पीड़ित परिवार को गंभीर नुकसान हुआ है।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। अम्बेडकरनगर में विकासखंड कटेहरी के ग्राम पंचायत भिउरा में शनिवार की देर रात करीब दो बजे खुशीराम राजभर के छप्पर में अचानक आग लग गई। आग लगने के समय छप्पर में एक भैंस और दो पड़िया बंधी हुई थीं। आग की लपटें उठती देख परिजनों ने शोर मचाया, जिस पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद पशुओं को बाहर निकाला। आग की चपेट में आने से भैंस और दोनों पड़िया झुलस गईं। आग ने देखते ही देखते बगल के दूसरे छप्पर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें गृहस्थी का सामान रखा हुआ था।
आग से सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित के अनुसार छप्पर में रखे करीब पांच हजार रुपये नकद समेत अन्य घरेलू सामान भी आग की भेंट चढ़ गया।ग्राम प्रधान पवन सिंह ने बताया कि खुशीराम के पास रहने के लिए पक्का आवास नहीं है। आवास के लिए सर्वे भी हुआ था और सूची में उनका नाम दर्ज है, लेकिन अभी तक आवास उपलब्ध नहीं हो सका है। इसके चलते परिवार छप्पर में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना में पीड़ित परिवार को काफी नुकसान हुआ है।
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