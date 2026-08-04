Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ambedkar Nagar News: कहीं समितियां बंद तो कहीं सर्वर की समस्या, खाद के लिए किसान परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Follow us on Google News
share

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में किसानों को खरीफ के सीजन में उर्वरक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। समितियों पर उर्वरक की किल्लत और ओवर रेटिंग ने किसानों को परेशान किया है। सर्वर की खराबी और सख्त मानक भी आवश्यक उर्वरक की उपलब्धता में बाधा डाल रहे हैं। अब किसानों को बाजार से खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

कहीं समितियां बंद तो कहीं सर्वर की समस्या, खाद के लिए किसान परेशान
कहीं समितियां बंद तो कहीं सर्वर की समस्या, खाद के लिए किसान परेशान

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। खरीफ के सीजन में किसानों को उर्वरक के लिए भटकना पड़ रहा है। विभाग समितियों पर उर्वरक उपलब्ध करने का दावा कर रहा है लेकिन किसानों को जरूरत के अनुसार खाद नहीं मिल रही है। कहीं उर्वरक वितरण केन्द्र बंद है तो कही सर्वर की समस्या से किसानों को खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। धान की रोपाई के बाद खेत में यूरिया के टॉप डे्रसिंग की आवश्यकता रहती है। खरीफ के सीजन में समितियों पर उर्वरकों की किल्लत व ओवर रेटिंग से किसान परेशान हैं। सरकारी व गैर सरकारी दुकानों से उर्वरक क्रय करने के इतने मानक निर्धारित कर दिए गए हैं कि किसान खाद के लिए भटक रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: उर्वरक के लिए समितियों का चक्कर काट रहे किसान

बाजार में नकली खाद व खरपतवार नाशी दवाओं की भरमार होने से किसान ठगी के शिकार होरहे हैं। वहीं वितरण केन्द्रोंपर सर्वर की खराबी आम बात है। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। धान की रोपाई समाप्त हो चुकी है। अब किसानों को अपने खेतों में डीएपी, व अन्य उर्वरकों की जरूरत है लेकिन अधिकतर समितियों पर खाद की कमी होने से किसानों को बाजार का सहारा लेना पड़ रहा है। किसी समिति पर खाद नहीं है तो कहीं कर्मचारी न रहने से बंद है। वहीं सर्वर खराब होने से किसानों का अंगूठा नहीं लग पा रहा है। रामपुर सकरवारी समिति अक्सर बंद रहती है। किसान समिति बंद देख कर निराश हो कर वापस चले जाते हैं। अकबरपुर के बीजयगांव साधन सहकारी समिति पर किसानों को एक साल से उर्वरक नहीं मिल रही है। भीटी के मुस्तफाबाद समिति भी अक्सर बंद रहती है, जिससे किसानों को उर्वरक नहीं मिल रही है। वहीं निजी दुकानों पर मनमानी का आलम है। जिले की कुछ समितियों पर ओवर रेटिंग नहीं थम रही है। ऐसे में डीएपी लेने के लिए समिति पर पहंुचने वाले किसानों को निराश होना पड़ रहा है। जिले में चार लाख से अधिक किसान खेती करते हैं। इस बार जिले में एक लाख 25 हजार 256 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई की गई है। ऐसे में खरीफ के सीजन में खाद की जरूरत को पूरा करने के लिए 49297 मीट्रिक टन यूरिया, 5699डीएपी, 6028 मीट्रिक टन एनपीके, 1385 एमटी एसएसपी, 616 मीट्रिक टन एमओपी खाद की जरूरत है। इसके सापेक्ष वर्तमान में सहकारिता व निजी क्षेत्रों में संयुक्त रूप से वितरण के उपरान्त 15448 मीट्रिक टन यूरिया, 2449 डीएपी, 3016 एनपीके, 7208 एसएसपी और 125 मीट्रिक टन एमओपी खाद उपलब्ध होने का विभाग दावा कर रहा है। किसानों को खाद लेने के लिए इतने मानक तय कर दिए गए हैं कि किसान उन अभिलेखों को तैयार कराने में परेशान हैं। किसान पहचान पत्र, फार्मर आईडी व अन्य अभिलेख मांगे जा रहे हैं। यह मानक न पूरा होने पर किसानों को खाद नहीं मिल रही है। धान रोपाई का कार्य समाप्त हो गया है। ऐसे में किसानों को फसल में डीएपी व यूरिया के टॉप डे्रसिंग की सख्त जरूरत है, लेकिन उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रही है।

ये भी पढ़ें:Munger News: धान रोपाई ने बढ़ाई खाद की मांग, डीएपी के लिए दुकानों पर उमड़ रही भीड़
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ambedkar Nagar News Ambedkar Nagar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।