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Ambedkar Nagar News: एक वर्ष से खराब पड़ा है बड़ेपुर का सरकारी नलकूप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: जलालपुर के बड़ेपुर में 71 एजी सरकारी नलकूप पिछले एक साल से खराब है, जिससे किसानों की सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। नलकूप से पानी नहीं मिलने के कारण धान और सब्जियों की फसलें खराब हो रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र मरम्मत की मांग की है और आंदोलन की चेतावनी दी है।

एक वर्ष से खराब पड़ा है बड़ेपुर का सरकारी नलकूप
एक वर्ष से खराब पड़ा है बड़ेपुर का सरकारी नलकूप

Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर, संवाददाता। जलालपुर तहसील क्षेत्र के बड़ेपुर स्थित 71 एजी सरकारी नलकूप पिछले लगभग एक वर्ष से खराब पड़ा है। इसके चलते क्षेत्र के किसानों की सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नलकूप से खेतों तक पानी नहीं पहुंचने के कारण फसलों की सिंचाई करने में परेशानी हो रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले इसी नलकूप से आसपास के दर्जनों किसानों के खेतों की सिंचाई होती थी, लेकिन लंबे समय से खराब होने के कारण खेती प्रभावित हो रही है।

स्थानीय किसान इमामुद्दीन ने बताया कि समय पर पानी न मिलने से धान और सब्जी की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है। वहीं किसान इजहार ने कहा कि नलकूप के पास खेत होने के बावजूद सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। किसानों के अनुसार नलकूप की पाइपलाइन भी काफी समय से जर्जर अवस्था में है, जिससे पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। किसान मुख्तार, अच्छेलाल, मनोज कुमार समेत अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन से नलकूप को शीघ्र दुरुस्त कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

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