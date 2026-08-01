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Ambedkar Nagar News: हादसे में घायल बुजुर्ग की चार दिन बाद लखनऊ में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: जलालपुर क्षेत्र में चार दिन पूर्व एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग बजरंगी प्रसाद (65) की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। वह साइकिल से बाजार से घर लौटते समय तेज रफ्तार बाइक की टक्कर का शिकार हुए थे। इस घटना से उनके परिवार और गांव में शोक का माहौल है।

Ambedkar Nagar News: हादसे में घायल बुजुर्ग की चार दिन बाद लखनऊ में मौत

Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में चार दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए बुजुर्ग की इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई। घटना के बाद से उनका लखनऊ में उपचार चल रहा था। बुजुर्ग की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। कोतवाली क्षेत्र के मैनपुर गांव निवासी बजरंगी प्रसाद (65) बीते 28 जुलाई को साइकिल से जलालपुर बाजार आए थे। बाजार से घर लौटते समय जलालपुर मालीपुर मार्ग पर एक मैरिज हाल के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर में घायल हो गए थे। लखनऊ में इलाज के दौरान शनिवार को उनकी मौत हो गई।

बुजुर्ग की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद गांव में भी शोक का माहौल है।

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