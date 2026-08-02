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Ambedkar Nagar News: डीएम ने अमृत सरोवर का जायजा लिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: डीएम ईशा प्रिया ने बसखारी के बेला परसा ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत सरोवर का स्थलीय निरीक्षण कर जल संरक्षण एवं ग्रामीण जनसुविधाओं के विकास के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर प्रधान राजाराम की कार्यों की सराहना की गई। अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

Ambedkar Nagar News: डीएम ने अमृत सरोवर का जायजा लिया

Ambedkar Nagar News: मसड़ा बाजार। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने विकास खंड क्षेत्र बसखारी के ग्राम पंचायत बेला परसा का जायजा लिया। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ल के साथ पहुंची डीएम ने विकसित अमृत सरोवर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत सरोवर को जल संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण जनसुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक गतिविधियों का उत्कृष्ट केंद्र बनाने के उद्देश्य से उसके बेहतर सौंदर्यीकरण एवं समुचित रखरखाव के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान प्रधान राजाराम ताड़माली के कार्यों की सराहना भी की। इस मौके पर बीडीओ सतीश कुमार सिंह, एडीओ पंचायत उमा शंकर सिंह, ग्राम पंचायत सचिव पूजा चौरसिया समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

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