Ambedkar Nagar News: भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अभिनव सैनी ने किया दमदार प्रदर्शन
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में माध्यमिक विद्यालयों की जनपदीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ प्रधानाचार्य हरेंद्र प्रताप यादव और संदीप वर्मा ने किया। अंडर-17 वर्ग में अभिनव सैनी ने 160 किलोग्राम उठाकर सभी को प्रभावित किया। अन्य श्रेणियों में भी कई खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। माध्यमिक विद्यालयों की जनपदीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज, लारपुर के संयोजन में एकलव्य स्टेडियम स्थित वेटलिफ्टिंग हॉल में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय इंटर कॉलेज अकबरपुर के प्रधानाचार्य हरेंद्र प्रताप यादव और आयोजक विद्यालय प्रधानाचार्य संदीप वर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। अंडर-17 बालक वर्ग के 60 किलोग्राम भार वर्ग में अभिनव सैनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल 160 किलोग्राम भार उठाकर सभी को प्रभावित किया। इस वर्ग में अन्य प्रतिभागी उनके प्रदर्शन के आसपास भी नहीं पहुंच सके। 65 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश ने कुल 80 किलोग्राम तथा 79 किलोग्राम भार वर्ग में मोहम्मद शाद ने 80 किलोग्राम भार उठाया।
अंडर-19 बालक वर्ग में 88 किलोग्राम भार वर्ग के लक्ष्य पटेल ने 150 किलोग्राम भार उठाकर पहला स्थान प्राप्त किया। 79 किलोग्राम भार वर्ग में अतुल यादव ने 130 किलोग्राम, 60 किलोग्राम भार वर्ग में सोनू ने 80 किलोग्राम तथा 71 किलोग्राम भार वर्ग में मोहित ने 80 किलोग्राम भार उठाया। प्रतियोगिता में अभिषेक कुमार, प्रताप सिंह, आशिक मौर्य, गुलफाम अहमद, शिवम वर्मा, शिव चंद सहित कई खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। आयोजक विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप वर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक वीरेश कुमार, बृजराज चौधरी, ओमवीर, प्रबुद्ध, पवन चौरसिया, शशिकांत सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
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