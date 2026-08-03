Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ambedkar Nagar News: भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अभिनव सैनी ने किया दमदार प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Follow us on Google News
share

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में माध्यमिक विद्यालयों की जनपदीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ प्रधानाचार्य हरेंद्र प्रताप यादव और संदीप वर्मा ने किया। अंडर-17 वर्ग में अभिनव सैनी ने 160 किलोग्राम उठाकर सभी को प्रभावित किया। अन्य श्रेणियों में भी कई खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

Ambedkar Nagar News: भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अभिनव सैनी ने किया दमदार प्रदर्शन

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। माध्यमिक विद्यालयों की जनपदीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज, लारपुर के संयोजन में एकलव्य स्टेडियम स्थित वेटलिफ्टिंग हॉल में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय इंटर कॉलेज अकबरपुर के प्रधानाचार्य हरेंद्र प्रताप यादव और आयोजक विद्यालय प्रधानाचार्य संदीप वर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। अंडर-17 बालक वर्ग के 60 किलोग्राम भार वर्ग में अभिनव सैनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल 160 किलोग्राम भार उठाकर सभी को प्रभावित किया। इस वर्ग में अन्य प्रतिभागी उनके प्रदर्शन के आसपास भी नहीं पहुंच सके। 65 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश ने कुल 80 किलोग्राम तथा 79 किलोग्राम भार वर्ग में मोहम्मद शाद ने 80 किलोग्राम भार उठाया।

अंडर-19 बालक वर्ग में 88 किलोग्राम भार वर्ग के लक्ष्य पटेल ने 150 किलोग्राम भार उठाकर पहला स्थान प्राप्त किया। 79 किलोग्राम भार वर्ग में अतुल यादव ने 130 किलोग्राम, 60 किलोग्राम भार वर्ग में सोनू ने 80 किलोग्राम तथा 71 किलोग्राम भार वर्ग में मोहित ने 80 किलोग्राम भार उठाया। प्रतियोगिता में अभिषेक कुमार, प्रताप सिंह, आशिक मौर्य, गुलफाम अहमद, शिवम वर्मा, शिव चंद सहित कई खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। आयोजक विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप वर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक वीरेश कुमार, बृजराज चौधरी, ओमवीर, प्रबुद्ध, पवन चौरसिया, शशिकांत सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ambedkar Nagar News Ambedkar Nagar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।