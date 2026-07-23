Ambedkar Nagar News: बास्केटबाल, फुटबॉल और वॉलीबॉल के चयन ट्रायल 24 जुलाई से शुरू
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम के तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए चयन ट्रायल की तिथियां घोषित की गई हैं। महिला हैंडबॉल और बास्केटबॉल के जिला और मंडलीय ट्रायल क्रमशः 24 और 25 जुलाई को अयोध्या में होंगे। इच्छुक खिलाड़ियों को आवश्यक दस्तावेज के साथ समय पर पहुंचने के लिए कहा गया है।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ से विभिन्न प्रदेशीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए जिला एवं मंडल स्तरीय चयन ट्रायल की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। जिला क्रीड़ाधिकारी डॉ मंजूर आलम अंसारी ने बताया कि प्रदेशीय महिला खेल समारोह 2026-27 के तहत महिला हैंडबॉल एवं बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल 24 जुलाई को अपराह्न चार बजे तथा मंडलीय ट्रायल 25 जुलाई को अयोध्या में होगा। जबकि प्रदेशीय प्रतियोगिता 27 से 29 जुलाई तक अयोध्या में आयोजित की जाएगी। समन्वय जूनियर बालक फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए जिला ट्रायल 24 जुलाई को दोपहर दो बजे तथा मंडलीय ट्रायल 25 जुलाई को अयोध्या में होगा।
वहीं जूनियर बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता का जिला ट्रायल 25 जुलाई को एकलव्य स्टेडियम में सुबह 5:30 बजे तथा मंडलीय ट्रायल 27 जुलाई को अमेठी में आयोजित किया जाएगा।प्रदेशीय प्रतियोगिता एक से चार अगस्त तक वाराणसी में होगी। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी जन्मतिथि प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं दो पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ निर्धारित समय पर एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर ट्रायल में भाग ले सकते हैं।
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