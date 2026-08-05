Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ambedkar Nagar News: भाजपा के कार्यक्रम में खलल डालने पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Follow us on Google News
share

Ambedkar Nagar News: भीटी में भाजपा के कटेहरी मंडल द्वारा शिव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में पंकज वर्मा और संदीप विश्वकर्मा ने महापुरुषों पर अमर्यादित टिप्पणी और पार्टी पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस पर ग्रामीण नाराज हो गए। मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

Ambedkar Nagar News: भाजपा के कार्यक्रम में खलल डालने पर मुकदमा दर्ज

Ambedkar Nagar News: भीटी। भाजपा के कटेहरी मंडल द्वारा कटेहरी मंडल में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अंतिम कार्यक्रम दरवन स्थित शिव मंदिर पर चल रहा था कि पंकज वर्मा पुत्र हीरालाल एवं संदीप विश्वकर्मा पुत्र आत्माराम वहां पहुंचे और महापुरुषों पर अमर्यादित टिप्पणी करने के साथ पार्टी पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। कार्यक्रम में खलल डालने से उपस्थित ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई। मंडल अध्यक्ष सर्वेश सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: भाजपा के कार्यक्रम में आकर अभद्रता करने पर मुकदमा दर्ज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ambedkar Nagar News BJP Local अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।