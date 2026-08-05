Ambedkar Nagar News: भाजपा के कार्यक्रम में खलल डालने पर मुकदमा दर्ज
Ambedkar Nagar News: भीटी में भाजपा के कटेहरी मंडल द्वारा शिव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में पंकज वर्मा और संदीप विश्वकर्मा ने महापुरुषों पर अमर्यादित टिप्पणी और पार्टी पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस पर ग्रामीण नाराज हो गए। मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।
Ambedkar Nagar News: भीटी। भाजपा के कटेहरी मंडल द्वारा कटेहरी मंडल में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अंतिम कार्यक्रम दरवन स्थित शिव मंदिर पर चल रहा था कि पंकज वर्मा पुत्र हीरालाल एवं संदीप विश्वकर्मा पुत्र आत्माराम वहां पहुंचे और महापुरुषों पर अमर्यादित टिप्पणी करने के साथ पार्टी पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। कार्यक्रम में खलल डालने से उपस्थित ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई। मंडल अध्यक्ष सर्वेश सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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